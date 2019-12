Os 9 cancros da economia angolana segundo o FMI

O Fundo Monetário Internacional aprovou, no passado dia 5 de Dezembro, o terceiro desembolso no valor de 247 milhões USD, totalizando 1.48 mil milhões USD já desembolsados no âmbito do programa que Angola subscreveu no ano passado.

Mas, o FMI diz que “Angola continua a enfrentar um ambiente externo deteriorado, o que está a impactar as perspectivas económicas do pais” e identificou nove cancros da economia angolana:

1-Combate das questões sociais

2- Relações directas de correspondência bancária em dólares americanos

3- Ambiente de negócio ainda é desafiador

4- Esforços para melhorar a governança precisam continuar, assim também como os esforços para combater a corrupção

5- Autonomia do BNA para cumprir com o seu mandato

6- Gestão das finanças públicas necessita melhorias

7- Privatização do sector público de forma transparente e em linha com as melhores práticas internacionais

8- Continuar com os esforços para certificação e pagamento de atrasados do Governo

9- Salvaguardar a sustentabilidade da dívida pública