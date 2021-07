Orçamento participativo apreciado em 64 municípios

Ao que fez saber Nicola Nvuayi, os Decretos Presidenciais 235/19 e 234/19 instituem os eixos em que os projectos devem ser seleccionados.

O secretário de Estado para as Autarquias Locais do Ministério da Administração do Território (MAT), Márcio Daniel, a quem coube o discurso de abertura do evento, sublinhou que a componente participativa do cidadão, em termos do texto Constitucional e das demais Leis do Ordenamento Jurídico angolano, está "muito bem salvaguardada”.

O nosso país, continuou Márcio Daniel, no que à participação efectiva dos cidadãos na governação diz respeito, é um "verdadeiro Ferrari da cidadania, basta olhar para a alínea L, do artigo 21º da Constituição da República de Angola, que estabelece entre as funções fundamentais do Estado a de defender a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e da sociedade civil nos problemas nacionais”.

"Entretanto, se do ponto de vista legal e formal, o país está muito bem orientado, do ponto de vista material, substancialmente, ainda temos muito espaço para melhorar”, esclareceu.

O governante avançou ainda que a democracia não é apenas representativa, é também e democrática, participativa e que é a conjugação equilibrada desses dois predicados que faz a essência do princípio democrático.

Na mesma ocasião o Representante do Unicef em Angola, Ivan Yerovi, ressaltou que o Minfin tem a responsabilidade de reger e coordenar as finanças do Estado, mas é com a participação activa de cada cidadão que se pode alcançar os melhores resultados, seja no planeamento, na execução ou na fiscalização.