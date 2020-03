Operadoras de comunicação disponibilizam um pacote mensal gratuíto

O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, comunicou hoje que no âmbito do Decreto Legislativo Presidencial Provisório, nº 1/20 de, 18 de Março e em estreita articulação com os Operadores e Prestadores de Serviços Públicos e Privados do Sector, elaborou o Plano de Contingência Sectorial, com a finalidade de garantir a prestação dos serviços mínimos de voz, mensagens, Internet, serviços postais e meteorologia, aos cidadãos e as entidades públicas e privadas.

Assim sendo, os Operadores disponibilizarão, a partir do dia 27 de Março, disponibilizarão um pacote especial mensal gratuito por assinante.

O que esta contemplado neste pacote especial mensal gratuito por assinante?

1 - Ligação para os Números de Emergência (111, 112, 113, 116,119,145,146), para o INADEC, para os Hospitais e Centros de Saúde seleccionados;

2 - Quarenta e cinco (45) minutos de ligações de Voz (móvel) e envio de 30 mensagens (SMS) para todas as redes;

3 - Serviço de voz, dentro da rede fixa da Angola Telecom, TV Cabo e MSTelcom;

4 - Disponibilização ininterrupta dos canais de televisão TPA1 e TPA2 nas Plataformas ZAP e Multichoice;

5 - Em relação ao serviço de Internet, serão disponibilizados acessos ao Serviços Públicos Electrónicos (SEPE), ao Portal do Ministério da Saúde e aos Portais do Governo, bem como duzentos (200 MB) Megabytes para Dados.

Para finalizar, garantiu-se ainda a suspensão imediata do atendimento ao público e o expediente presencial no órgão regulador das comunicações (INACOM), Rede de Mediatecas de Angola, e órgãos tutelados pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.