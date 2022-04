Operacionalização da REA reduz inflação em cerca de 18%

A operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar (REA) e a condução de uma política restritiva influenciaram na redução da inflação em Angola em cerca de 18%, este ano.

Segundo o director nacional de Estudos e Planeamento do Ministério da Economia e Planeamento, Luís Epalanga, isso deve-se, igualmente, “à recuperação da actividade económica não petrolífera”, com efeito no aumento da oferta interna de bens e serviços, para a continuidade da estabilidade cambial.

Ao falar no habitual briefing desse departamento ministerial, o director disse que se prevê um crescimento do PIB de 2,7%, suportado pela ascensão do sector não petrolífero de 3,2% e do petrolífero, incluindo o gás, de 2,1%.

“O crescimento do sector não petrolífero continuará a ser liderado pelos sectores da agricultura (4%), pescas (10%), indústria (5%), comércio (3,4%) e construção (2,4%)”, referiu, destacando as contas fiscais deverão apresentar um saldo fiscal superavitário de cerca de 6% do PIB.

Enquanto isso, salientou que o stock da dívida governamental apresentará uma variação nominal negativa de cerca de 25%, face ao ano de 2021, e destacou, na ocasião, aprovação da Programação Macroeconómica Executiva pela Comissão Económica do conselho de Ministros, a 26 do corrente mês.