OPEP reúne membros para analisar mercado

Esta 181ª sessão a ser realizada por videoconferência será presidida pelo ministro angolano dos Recursos Minerais Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, que é, de igual modo, presidente da referida organização.

O certame vai discutir e aprovar a Acta da 180ª Reunião da Conferência, o Relatório Financeiro de 2020, o Relatório do Auditor de 2020, os relatórios do Secretário-Geral, do presidente do JMMC (Comité Ministerial Conjunto de Monitorização) e a nomeação de Auditores Externos para 2021.

No mesmo dia, acontece, também por via webinar, a 18ª Reunião Ministerial da OPEP e seus parceiros Não OPEP, onde intervirá o Presidente da organização e o príncipe abdulaziz Salman, Ministro da Energia da Arábia Saudita.

Estas sessões serão precedidas da 31ª Reunião Ordinária do Comité Ministerial de Acompanhamento da Declaração de Cooperação da OPEO e NÃO OPEP (JMMC), no dia 30 de Junho, versada à análise do mercado actual de petróleo e na proposta dos níveis de produção para o mês de Agosto.

Na segunda-feira, o preço da cesta dos treze “óleos crus” da OPEP era 73,84 USD o barril, em comparação com os 74,19 USD, na sexta-feira anterior, de acordo com cálculos da Secretaria da OPEP a que a Angop teve acesso.

A Cesta de Referência de Crudes (ORB) da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo é composta por mistura do Saara (Argélia), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Guiné Equatorial), Rabi Light (Gabão), Iran Pesado (República Islâmica do Irã).

Integram igualmente a lista, a Basra Light (Iraque), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Líbia), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arábia Saudita), Murban (Emirados Árabes Unidos) e Merey (Venezuela)