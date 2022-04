OPEP e aliados decidem manutenção da produção

Os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), conduzidos pela Arábia Saudita, e os seus 10 parceiros, liderados pela Rússia, reúnem-se hoje para num encontro mensal consagrado ao abrandamento dos cortes da produção.

Os preços do barril conheceram subidas acentuadas desde o início da invasão russa à Ucrânia, roçando a 7 de Março os recordes históricos das duas qualidades que servem de referência no mercado internacional, o Brent (139,13 USD) e o norte-americano West Texas Intermediate, ou WTI (130,50 USD).

Na terça-feira, as cotações baixaram mais de cinco por cento, em reacção aos progressos anunciados nas negociações entre russos e ucranianos, no sinal mais recente da volatilidade dos preços do crude.

Mas a OPEP+, aliança criada em 2016 para regular o mercado, não se deve afastar da estratégia de aumento modesto da produção, esperam os analistas.

Neste contexto, tanto Riade como Moscovo ganham, ignorando as pretensões dos países do Grupo dos 7 (G7 - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), que apelaram recentemente aos países produtores para que aumentem os fornecimentos.

A Agência Internacional de Energia (AIE) também já apelou à OPEP+ para que se situe "do lado bom”, desejando que a reunião de hoje permita "aliviar” o mercado.

Mais do que qualquer outro membro do cartel, os sauditas, primeiros exportadores mundiais de petróleo, "não têm interesse em aumentar a produção, porque beneficiam dos preços elevados do petróleo e da forte procura, observou um analista citado, ontem pela Lusa. Por outro lado, não se querem separar da Federação Russa.