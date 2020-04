Opep+ aprovam corte histórico na produção de petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a Rússia e outros países produtores de petróleo como o México e os EUA concordaram neste domingo (12) com um corte na produção em volume recorde, representando 10% da oferta global, para apoiar os preços do petróleo em meio à pandemia do coronavírus.

O grupo, conhecido como Opep+, acordou a redução da produção em 9,7 milhões de barris por dia em Maio e Junho, depois de quatro dias de negociações e após a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para impedir a queda de preços.

O acordo foi fechado por meio de uma videoconferência neste domingo. Posteriormente foi confirmado em um comunicado do Ministério da Energia do Cazaquistão.

No maior corte na produção de petróleo de todos os tempos, os países continuarão diminuindo gradualmente os freios à produção por dois anos até abril de 2022.

Motivos para a redução

Medidas para conter a disseminação do coronavírus destruíram a demanda por combustível e reduziram os preços do petróleo, pressionando os orçamentos dos produtores de petróleo e prejudicando a indústria de xisto dos Estados Unidos, que é mais vulnerável a preços baixos devido aos seus custos mais altos.