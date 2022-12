OPEP antevê crescimento de 23 % do consumo global de energia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevê um aumento do consumo global de energia primária em 23% até 2045, onde o petróleo representa a maior proporção dessa despesa mundial.

Segundo os indicadores de projecção da OPEP, apresentados recentemente em Luanda, pelo seu secretário – geral, Haitham Al-Ghais, a nível global a procura do petróleo continuará a crescer, dos actuais 97 milhões de barris por dia para 110 milhões de barris/dia até ao ano 2045.

Neste período (2022-2045), segue secretário-geral, o sector petrolífero global precisará investir, em acumulado, cerca de 12 1 triliões USD, numa injecção de 500 biliões USD por ano, para responder ao desafio, futuro, do consumo de energia mundial.

Isto dever-se-á, de acordo com as projecções globais da OPEP, duplicar a economia global e a previsão do crescimento da população global é de 1 6 bilhões de pessoas até 2045.