“Opening Bell” marca admissão das acções do Caixa Angola na bolsa de valores

O Banco Caixa Geral Angola (BCGA) tornou-se a segunda empresa a entrar na bolsa angolana, com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 25% das acções detidas pelo Estado por via da Sonangol, que estão disponíveis para a negociação no mercado de bolsa de acções.

O evento, historicamente designado como “Opening Bell” marca a admissão à negociação das acções do Caixa Angola na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

A venda das acções do Caixa Angola rendeu à Sonangol 20,2 mil milhões Kz (cerca de 47 milhões USD). As acções foram transaccionadas no valor de 5 mil kz para o público em geral, órgãos sociais e trabalhadores, e 3.399 Kz para os accionistas angolanos, tendo contemplado 693 subscritores, entre empresas e pessoas individuais.

A sessão de admissão à negociação das acções do banco na BODIVA já estava prevista no Programa de Privatizações (PROPRIV). Esta foi à terceira acção de privatização de activos financeiros, via BODIVA, depois da privatização de 100% das acções do Banco Comércio Angola (BCI), por via leilão em bolsa, e a oferta pública de venda de 10% das acções do Banco Angolano de Investimentos (BAI).

De acordo com ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, que fez o discurso de abertura, o PROPRIV ,tem “o condão de permitir que, através da oferta pública em bolsa de valores, sejam alienadas, de forma competitiva, acções de empresas de referência nacional, ao mesmo tempo que se dinamiza o mercado de capitais”.

Para a ministra, com a entrada do BCGA na BODIVA, o mercado de acções passa a dispor de novos títulos e novas oportunidades de investimento, também para os pequenos investidores, “consolidando um caminho desde há muito desejado para que o mercado de capitais proporcione, de facto, alternativas para o financiamento de projectos”.

“Esta alternativa de financiamento e investimento será tanto mais robusta quanto mais ampla e mais efectiva for a educação financeira de todos os angolanos, numa perspectiva de conhecimento de todas as alternativas para a poupança e o investimento, assim como dos riscos inerentes”, afirmou a titular da pasta das finanças do País.

Segundo Vera Daves, apesar do momento particular da economia, agravado pelos desafios decorrentes da conjuntura económica e geopolítica mundial, o Governo está satisfeito com os resultados alcançados nos processos de privatização das empresas do sector financeiro.

Por sua vez, o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, disse, na ocasião, que a disposição das acções do BCGA para negociação no mercado de bolsa reafirma o papel do mercado de capitais angolano como um “mecanismo transparente e eficiente” para o financiamento de empresas.

“Os indicadores desta operação são um sinal positivo da confiança e das expectativas dos investidores na economia angolana e do interesse dos mesmos em diversificar as fontes de rentabilização das suas poupanças, através do investimento em novos instrumentos financeiros”, frisou o ministro.

OPV representa a porta de entrada para os investidores, diz patrício Vilar

Para o Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Vilar, a admissão à negociação em bolsa das acções ordinárias representativas de 25% do capital social Caixa Angola, representa a porta de entrada, não só para as privatizações no mercado, mas também para os empresários terem uma fonte alternativa de financiamento.

Patrício Vilar sublinhou que os indicadores desta operação são “um sinal positivo” da confiança e das expectativas dos investidores, na economia angolana, e do interesse dos mesmos em diversificar as fontes de rentabilização das suas poupanças, através do investimento em novos instrumentos financeiros, que sejam seguros e que tragam bons retornos.

O Presidente da Comissão Executiva (CEO) do Banco Caixa Geral de Angola, João Pires, reconheceu que passar a ser uma sociedade aberta “traz particular” responsabilidade e obrigações adicionais à instituição, no que diz respeito à transparência e rigor, obrigando o banco a divulgar melhor informação relevante.

“Mas este é um caminho para um banco que se quer manter relevante e importante para os clientes e para a sociedade angolana e crescer com o crescimento económico do País”, apontou o responsável.

O Estado português, através da Caixa Geral de Depósitos, é actualmente o maior accionista do Caixa Angola (51%), sendo o restante capital distribuído pelos empresários angolanos António Mosquito e Jaime Freitas (12% cada um), mais os anteriores 25% detidos pela Sonangol que foram dispersados em bolsa.