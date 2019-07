Onze perguntas e respostas sobre o Fundo que protege os nossos depósitos

1. O que é o FGD?

Criado através do Decreto Presidencial n.º 195/18, o FGD é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Tem a sua sede em Luanda e funciona junto do Banco Nacional de Angola (BNA).

2. Para que serve o Fundo?

O FGD tem como atribuição principal a garantia do reembolso de depósitos constituídos junto de instituições financeiras bancárias domiciliadas em território nacional e que nele participem.

3. Quais são os tipos de instrumentos abrangidos?

São abrangidos pela garantia os depósitos à ordem, com pré-aviso, a prazo, e a prazo não mobilizáveis antecipadamente, poupança-habitação, de emigrantes, poupança-reformados e poupança-condomínio representados por certificados, assim como os obrigatórios e outros depósitos legalmente previstos. Os depósitos referidos compreendem os titulados por pessoas singulares e colectivas, residentes ou não residentes, expressos em moeda nacional ou em moeda estrangeira.

4. Que instituições financeiras participam do FGD?

Participam obrigatoriamente no FGD todas as instituições financeiras bancárias sujeitas a supervisão do BNA.

5. Quando é que se considera que uma instituição financeira bancária está numa situação de indisponibilidade de reembolso de depósitos?

A indisponibilidade de depósitos está verificada sempre que uma instituição de crédito participante, por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira, não efectue o reembolso de depósitos vencidos e exigíveis nas condições legais e contratuais aplicáveis, e o BNA verifique, após tomar conhecimento dessa ocorrência, que a instituição não demonstra ter capacidade de reembolsar os depósitos no momento, nem tem perspectivas de vir a fazê-lo nos dias mais próximos.

6. Como actua o FGD?

Após confirmação e comunicação do BNA ao FGD sobre a indisponibilidade de reembolso de depósitos de uma determinada instituição financeira bancária, o FGD deve: - Solicitar ao banco a informação sobre a sua carteira de depósitos elegíveis; - Indicar os termos da operação de reembolso dos mesmos, assim como o período durante o qual o reembolso dos depósitos garantidos se realizará; - Comunicar a cada um dos depositantes a importância a receber, bem como a forma, o local e a data de pagamento.

7. Quanto vale o Fundo?

O Fundo obteve, até ao momento uma reserva de 0,23%, equivalente a 13 mil milhões de Kz, que asseguram 85% dos depósitos, de um total de 25 bancos licenciados no sistema.

8. Quem tem direito ao reembolso?

Têm direito ao reembolso dos depósitos garantidos pelo FGD os depositantes, pessoas singulares e/ou pessoas colectivas, detentoras de depósitos em instituições financeiras bancárias com sede em território angolano.

9. Qual é o montante máximo garantido pelo FGD?

O FGD garante o reembolso até ao limite máximo de 12,5 milhões Kz da totalidade do valor global dos saldos em dinheiro de cada depositante.

10. Quanto tempo demora o reembolso?

A partir da data em que o BNA confirmar e comunicar ao FGD a indisponibilidade de reembolso de depósitos de uma determinada instituição financeira bancária, o FGD deverá efectuar o reembolso dos depósitos aos clientes abrangidos no prazo máximo de três meses. Em circunstâncias excepcionais e relativamente a casos individuais, o FGD poderá solicitar ao BNA duas prorrogações, no máximo, daquele prazo, não podendo nenhuma delas ter duração superior a um mês.

11. Existem depósitos excluídos da garantia do FGD?

São excluídos da garantia de reembolso do FGD: - Os depósitos decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de actos de branqueamento de capitais;

- Os depósitos de que sejam titulares os membros dos órgãos de administração ou fiscalização da instituição financeira bancária, accionistas que nela detenham participação, directa ou indirecta, não inferior a 10% do respectivo capital social, contabilistas e peritos contabilistas ao serviço da instituição, auditores externos que lhe prestem serviços de auditoria ou pessoas com estatuto semelhante noutras empresas que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a instituição;

- Os depósitos titulados pelas instituições financeiras bancárias, não bancárias, fundos de investimento, fundos de pensões e de organismos da administração central ou local do Estado.

- Nos casos em que se encontre em curso um processo judicial ou contravencional pela prática de quaisquer actos relacionados com depósitos cobertos pelo FGD em violação da norma legal ou regulamentar, o Fundo suspende a realização do reembolso ao depositante em causa até ser notificado de decisão judicial que reconheça o direito do depositante ao reembolso.