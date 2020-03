ONU vê África entrar em recessão sem ajuda

África pode entrar em recessão este ano se credores e investidores multilaterais não ajudarem o continente a renunciar aos custos do serviço da dívida que poderiam ser usados ​​para impedir a propagação do coronavírus, segundo as Nações Unidas.

Os ministros das Finanças africanos concordaram na semana passada que o continente precisa de um pacote de estímulo de 100 mil milhões de USD - incluindo 44 mil milhões de USD em isenções de serviço da dívida - para enfrentar o novo vírus. O pacote é de cerca de 5% de um estímulo proposto nos EUA apenas para esse país.

A Comissão Económica das Nações Unidas para a África, que facilitou a reunião ministerial, está considerar revisar a estimativa de crescimento da região para este ano, que já foi reduzida para 1,8%, ante 3,2% no início deste mês.

"Há uma grande probabilidade de recessão", disse o chefe da divisão de macroeconomia e governança da Uneca, Bartholomew Armah, por telefone na terça-feira. "Nossa previsão anterior deve ser vista como conservadora, porque foi feita em uma época em que o número real de casos na África era baixo".

Na última década, as economias africanas registraram algumas das taxas de crescimento mais rápidas do mundo, à medida que um mercado consumidor crescente atrai multinacionais e marcas globais.

No entanto, o continente continua a abrigar dois terços dos pobres do mundo e já está se recuperar da fuga de capitais e mercadorias provocadas pelo surto.

Governos da África do Sul, Gana e Egipto estão fecham fronteiras, fecham escolas e proíbem multidões, já que o número de casos subiu para quase 2.000.

Alívio procurado

Os chefes financeiros africanos pediram ao Banco Central Europeu, ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial que participasse de discussões de estímulo, de acordo com uma cópia de uma carta enviada pela Uneca em nome dos ministros.

As economias africanas, muito sobrecarregadas com altas dívidas após anos de baixos rendimentos globais, precisam de espaço fiscal imediatamente para expandir seus sistemas de saúde e construir um sistema de protecção social, disse Armah.

Os detentores de títulos comerciais podem participar de discussões futuras sobre uma moratória temporária no pagamento de dívidas, disse ele, para permitir que o continente se recupere mais rapidamente.

No entanto, se a disseminação doméstica do vírus prejudicar ainda mais as economias, um perdão da dívida poderá estar sobre a mesa, disse Armah.

"Embora o perdão da dívida seja uma opção, acho que devemos buscar opções mais imediatas e usá-las como último recurso", disse ele. “É mais que um argumento moral. É um argumento estratégico. ”

O economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, disse à Bloomberg Television que o credor global tem fundos para fornecer algum alívio da dívida para os países de baixa renda. Quase 80 governos solicitaram apoio do FMI para combater o vírus.

Em 2005, credores multilaterais e países ricos amortizaram mil milhões de dólares devidos por países africanos. Os pagamentos da dívida externa agora consomem 13% em média da receita do governo no continente, de acordo com a Jubilee Debt Campaign, sediada no Reino Unido.