ONU apela aos EUA para desbloquearem fundos do banco central afegão

Peritos das Nações Unidas (ONU) apelaram aos Estados Unidos da América para desbloquearem sete mil milhões USD em fundos do banco central do Afeganistão face à “situação humanitária alarmante” do país.

“Exortamos o governo dos EUA a ter em conta a grave crise humanitária no país e a reconsiderar a sua decisão de bloquear os bens ultramarinos do da Afghanistan Bank”, pode ler-se numa declaração assinada por 14 relatores de direitos humanos da ONU e outros peritos.

Segundo estes elementos, mais de metade da população afegã está em risco devido à crise humanitária no país, “exacerbada pelas medidas impostas pelos EUA, pela seca e pela crescente discriminação contra as mulheres pelas autoridades talibãs”, numa situação acentuada pelo isolamento internacional.

Estima-se que 95% da população afegã não consome diariamente alimentos suficientes e que cerca de 23 milhões de afegãos estão em situação de insegurança alimentar. Existem ainda quatro milhões de pessoas deslocadas internamente e aproximadamente 3,5 milhões de afegãos refugiados nos países vizinhos, de acordo com os peritos.