Onde os investidores de fundos aplicaram o dinheiro em 2021

Os analistas da consultora financeira “Morningstar” revelam sete fundos onde os investidores têm investido seu dinheiro até agora em 2021...

1. Os investidores se acumulam em títulos ... e tudo mais também

Como nos anos anteriores, os investidores continuaram a favorecer os fundos de obrigações por uma ampla margem. Segundo os analistas, no ritmo actual, eles estão no caminho certo para investir um valor recorde em estratégias de títulos tributáveis.

“A diferença em 2021 é que os investidores injectaram dinheiro em todas as categorias de fundos. Se sustentado no segundo semestre do ano, seria a primeira vez que acontecia desde 2017” citam em um artigo no site da consultora.

Neste período os fundos de títulos que se destacam é a Taxable Bond,” Títulos Tributáveis” seguido pela Internacional Equity e pela US Equity.

2. Fundos de títulos de curto prazo e protegidos contra a inflação crescem em popularidade

Rendimentos insignificantes, aumento da inflação e a previsão de aumento das taxas de juros por parte do Federal Reserve não diminuíram o apetite dos investidores por fundos de bónus.

“Embora os fundos de títulos intermediários sejam os blocos de construção mais populares para carteiras, as estratégias menos sensíveis às mudanças nas taxas de juros, bem como os fundos de títulos que combatem a inflação, ganharam popularidade em 2021” apontam. “Isso foi especialmente verdadeiro no segundo trimestre à medida que os indicadores de inflação aumentaram drasticamente”.

Realçam que, em contraste, os investidores se afastaram dos fundos de títulos corporativos e de alto rendimento mais arriscados.

“Há uma excepção, os fundos de títulos municipais de alto rendimento atraíram investidores, talvez em resposta às expectativas de taxas de impostos mais altas” aclaram.

Até finais de Junho a Intermediate Core Bond onde são negociados as rendas fixas e dívidas governamentais, corporativas e securitizadas lideraram em termos de procura pelos investidores num ranking em que a Multisector Bond foi a menos conotada pelos investidores.

3. Fundos de acções dos EUA ganham protagonismo ...

Depois de repudiar os fundos de acções dos EUA durante grande parte dos últimos anos, os investidores voltaram aos fundos de acções diversificados em 2021. Os investidores preferiram os fundos de valor aos fundos de crescimento e, embora a popularidade do ARK Innovation ETF (ARKK) tenha diminuído desde 2020, a procura pelo fundo impulsionou o crescimento de capitalização média da categoria Morningstar acima de sua contraparte de valor.

Os fundos de acções de pequena e grande capitalização atraíram mais atenção, enquanto os investidores continuam a sair dos fundos ativos de grande crescimento.

4 ... Os fundos sectoriais estão ainda mais apetecíveis...

Apesar dos riscos de fundos com foco mais restrito, os investidores movimentaram 78 mil milhões USD para fundos sectoriais nos primeiros seis meses de 2021.

“Isso já está acima dos ingressos totais de 2020 de 56,2 mil milhões USD. Se sustentado, essa seria a maior entrada de fundos sectoriais de todos os tempos. Em particular, os investidores migraram para os fundos financeiros, de recursos naturais e de energia em acções em 2021” realçam. “Os fundos de tecnologia e saúde - a menina dos olhos dos investidores em 2020 - têm sido menos populares”.

5. ... Mas as acções internacionais permanecem como o grande destino

A busca por oportunidades subvalorizadas parece ter enviado investidores para fundos de acções não americanos. Eles movimentaram quase tanto dinheiro para fundos de acções internacionais quanto o fizeram com fundos de acções e sectoriais dos EUA combinados.

“Os investidores parecem dispostos a fazer apostas mais arriscadas, já que os fundos diversificados de mercados emergentes têm sido os mais populares. As categorias de mistura grande, Stock da Europa e região da China foram outros destinos populares em 2021” destacam.

6. Fundos activos resistem

Os especialistas afirmam que pela primeira vez desde 2014, os investidores estão no caminho certo para colocar dinheiro na rede em fundos activos, em vez de retirá-los. Os fluxos para fundos tributáveis ​​activos e de títulos municipais ultrapassaram os fundos passivos nos mesmos grupos, mas a tendência não se limita aos fundos de títulos.

“Os fundos activos internacionais de acções e sectoriais, em parte apoiados por fundos temáticos como o ARK Genomic Revolution ETF (ARKG), também estão direcionados para entradas líquidas” defendem. “No entanto, a maioria dos investidores continuou a evitar fundos de acções diversificados dos EUA administrados activamente”.

7. A Vanguard continua a dominar

Para os analistas não é nenhuma surpresa que o Vanguard continue a dominar a lista dos fundos individuais com as entradas mais altas. Porém apontam como inesperado, o fundo número um da lista: Vanguard Total International Bond Index II (VTILX).

Aclaram que, o fato de que o Vanguard Total International Bond Index II teve a maior quantidade de entradas até agora em 2021 vem de um detalhe técnico.

“Este fundo foi lançado como uma forma de os fundos da série de aposentadoria da Vanguard ganharem exposição a fundos de obrigações internacionais, mas não impor seus custos de transacção a outros accionistas na versão original do fundo, Vanguard Total Bond Market Index (VBMFX). Portanto, os fluxos para o novo fundo vêm, em sua maior parte, do dinheiro do investidor sendo transferido para fora do fundo original” concluem.