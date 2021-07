Omatapalo vai construir Cash Center do BNA

A empresa Omatapalo - Engenharia e Construção, SA é a vencedora do concurso público para a construção centro logístico vocacionado ao armazenamento, tratamento e distribuição de numerário “Cash Center” do Banco Nacional de Angola (BNA) com custo avaliado em 32,7 mil milhões kz.

A informação consta da nota divulgada no site da Banco Central, esta quinta-feira.

O projecto visa obter o desempenho necessário às configurações exigidas, assentes nas melhores práticas internacionais sobre a matéria.

Ao abrigo da Lei n.º 41/20, de 23 de Dezembro – Lei dos Contratos Públicos, no pretérito dia 26 de Fevereiro do ano em curso, o Banco Nacional de Angola procedeu o lançamento do Concurso Limitado por prévia-qualificação para contratação de uma empresa de reconhecida idoneidade e experiência para a execução da Empreitada de “Construção do Cash Center do BNA.”