Oito bancos vendem com taxas similares

Oito dos 24 bancos comerciais estão a vender, esta terça-feira (9), no mercado cambial, a nota do dólar com a taxa de 611 Kz, segundo o mapa publicado pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

No Banco de Comércio e Indústria (BCI) a taxa está menos atractiva, 612,5 Kz. Em posição contrária, o Finibanco adoptou a taxa 603,9 Kz, a mais atractiva do conjunto de operadores. A taxa média apurada é de 609,7 Kz por cada dólar.

Ao todo, 11 bancos vendem a taxa abaixo da média apurada e outros 13 acima.

Quanto ao euro, o controlo do BNA avança ter o Banco Angolano de Investimentos (BAI) a taxa mais atractiva ao fixar cada nota da moeda da Europa a valer 698,4 Kz. O preço médio é de 707,5 Kz.

Já a taxa menos atractiva do dia está no Banco Comercial do Huambo (BCH), que cobra 718,3 Kz, valendo 2,85 % a mais que em relação a menor taxa apurada.

Vale notar que no final de Agosto, isto há mais de 90 dias, havia sido apurado uma taxa média de 649 Kz por dólar e 768,7 Kz para o euro.

O Kwanza mostra estar a ganhar terreno ante as congéneres, reposicionando o seu valor de mercado.