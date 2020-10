OGE prevê despesas e receitas no valor de 14,1 biliões kz

A proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) angolano para 2021 contempla receitas e despesas estimadas em 14,1 biliões kz (18,1 mil milhões de euros) com base num preço do barril de petróleo de 39 USD (33 euros).

A proposta foi analisada na Comissão Económica do Conselho de Ministros, segundo uma nota que a Lusa teve acesso, e representa um aumento de 3,8% face ao orçamento de 2020 revisto (13,5 biliões kz de receitas e despesas em igual montante, ou seja, 17,4 mil milhões de euros).

A nota refere que a perspectiva da conjuntura económica mundial para 2021 continua a ser dominada pela incerteza, sobretudo devido à COVID-19 e aos riscos de uma segunda vaga da pandemia, pelo que "os níveis de incerteza no sector petrolífero deverão permanecer".

Por esse motivo, a proposta de OGE perspectiva um preço de referência do petróleo de 39 USD por barril (face aos 33 do actual OGE) e um nível de produção de 1.220,4 mil barris por dia, "pressupostos que, embora conservadores, concorrem para garantir a estabilidade na programação macrofiscal do País".

Com o presente orçamento, "o executivo pretende continuar a envidar esforços com vista ao alcance do equilíbrio das contas públicas, de acordo com as medidas inscritas no PDN 2018-2022 revisto (Plano de Desenvolvimento Nacional), estando seriamente empenhado em restaurar a estabilidade macroeconómica e projectar um crescimento económico sustentável, inclusivo e diversificado".