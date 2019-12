OGE passa contar com participação da sociedade civil

A presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional (AN), Ruth Mendes, considerou a participação da sociedade civil na elaboração e execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) uma das recomendações mais relevantes, constante no “Relatório-Parecer Conjunto Final” da proposta de Lei do OGE 2019, aprovado hoje.