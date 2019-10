OGE para 2020 com défice zero

A secretária de Estado, no decurso de um encontro com os parceiros sociais, disse que se está a prever para este orçamento um Produto Interno Bruto nominal de 37 063,6 mil milhões de kwanzas (cerca de 81 mil milhões de dólares), que compara com os 31 786,2 mil milhões de kwanzas previstos para o ano em curso.

Disse ainda que o sector petrolífero deverá registar um crescimento de 1,5%, superior ao valor negativo de 5,2% para 2019, devido ao reinício da produção dos campos Rala, Bagre e Albacore, no Bloco 2/05, do campo Agogo, fase 1, no Bloco 15/06 e do projecto Gimboa Noroeste (GimNW) no Bloco 4/04.

O sector não-petrolífero da economia deverá registar um crescimento superior ao de 2019, em que está previsto 1,9%, devido às reformas que foram introduzidas bem como aos programas de apoio à actividade económica decididos pelo Governo, segundo a agência noticiosa Angop.