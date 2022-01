OGE já em execução

O Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2022, que teve a aprovação final a 14 de Dezembro último, já está em execução há três dias, embora seja apenas hoje o primeiro dia normal de trabalho nas respectivas unidades orçamentais, avançou o Jornal de Angola.

O Orçamento Geral do Estado para 2022 está avaliado em cerca de 18 745,3 mil milhões Kz, representando um aumento de 26,8 % relativamente ao OGE do ano passado.

O Sector Social absorverá 38,1 % da despesa fiscal primária, correspondendo a 19,2 % (3,5 biliões) da despesa total e a um aumento de 28,2 % face ao OGE 2021.

A política fiscal do Executivo para o ano de 2022 continuará a ser pautada pelo objectivo geral de fortalecer as condições da tesouraria do Estado e da sustentabilidade das Finanças Públicas.

Assim, espera-se para 2022 um saldo fiscal global superavitário no valor de 1,5 mil milhões Kz (2,6 milhões USD), correspondendo a 0,003% do do Produto Interno Bruto (PIB), estando-se assim, tecnicamente, perante um orçamento equilibrado, em resultado de fluxos globais de receita e despesa fiscais iguais no equivalente a 21,3% PIB.

Em 2022, é esperado um crescimento real de 1,6 % para o sector petrolífero (incluindo gás), enquanto para o sector não petrolífero as projecções indicam um crescimento de 3,1 %.