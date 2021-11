OGE 2022 prevê asfaltar 456 Km de estradas

A proposta de Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2022 prevê asfaltar 456 quilómetros de estradas da rede primária e 69 da rede secundária.

Conforme se lê no documento disponibilizado na página institucional do Ministério das Finanças, já em sede do parlamento para discussões e aprovação na generalidade, a partir de amanhã, pretende-se também construir ou reabilitar 203 metros de pontes, construir 2.183 km de estradas em terra.

Deve-se, igualmente, investir na conservação de 262 km de estradas, verificar e desminar 150 km de vias de transporte e linhas de telecomunicações, além de 200 km de linhas de transporte de energia eléctrica.

Quanto à energia, pretende-se aumentar a taxa de electrificação a nível nacional para 44,1% e servir 25 novas sedes municipais por Sistema Eléctrico Público.

O programa do Executivo prevê, de igual modo, no capítulo das águas, assegurar uma taxa de cobertura de abastecimento de água nas áreas urbanas (sedes capitais de província, sedes municipais e sedes comunais mais populosas) de 75,9%; aumentar a produção de água potável nas sedes provinciais e municipais para 1,4 milhões de metros cúbicos/dia.