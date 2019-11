OGE 2020 prevê rendimento mínimo mensal para as famílias abaixo da linha de pobreza

A ministra das Finanças, Vera Daves, assegura que a leitura funcional da despesa do OGE 2020 mostra que o Sector Social será a principal categoria, com um orçamento que ascende aos 2 biliões e 300 mil milhões de Kwanzas. Este valor corresponde a 38% da Despesa Fiscal, cerca de 19,0% mais do que no OGE 2019.

De acordo com Vera Daves, o impacto social dos programas do Governo deverá ser ainda alavancado com o Programa de Transferências Sociais Monetárias, em preparação pelo Executivo, em parceria com o Banco Mundial, “através do qual pretendemos garantir um rendimento mínimo mensal para cerca de um milhão de famílias consideradas como muito vulneráveis”, disse a governante esta manhã quando respondia às perguntas dos deputados na Assembleia Nacional, sublinhando que o programa está na fase final de preparação, devendo entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2020.

O Sector Económico absorverá cerca de 10% da despesa fiscal do OGE para o próximo ano, sendo que o Sector da Defesa, Segurança e Ordem Pública representa cerca de 22%.

Os Serviços Públicos Gerais representam cerca de 29% da despesa fiscal.

A análise das Fontes de Receitas da proposta de OGE 2020 mostra que a Receita Fiscal irá representar cerca de 53,9 % do OGE 2020. O sector petrolífero continuará a ser o principal contribuinte, com as respectivas receitas fiscais a ascenderem a 34,9% do OGE.