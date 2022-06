Oferta de divisas reduz 69% nos primeiros cinco meses

O montante de divisas vendido nos primeiros cinco meses do presente exercício económico reduziu (aproximadamente) 69%, face ao mesmo período do ano passado, concluiu o Mercado com base nos dados recentes do Banco Nacional de Angola (BNA).

Os dados do banco central, referente ao mercado cambial, mostram que de Janeiro a Maio de 2022 foram vendidos pelo menos 187,9 milhões USD. Este montante representa uma diminuição de quase 414,6 milhões USD, se comparado ao mesmo período de 2021, no qual a venda de divisas se fixou em perto de 602,5 milhões USD.

Em média, como reportam os dados do BNA, mensalmente foram vendidos pelo menos 37,6 milhões USD nos primeiros cinco meses de 2022.

No exercício homólogo, a média foi de 120,5 milhões USD. Analisando os respectivos indicadores, houve uma redução de (aproximadamente) 69% para quase 83 milhões USD.

Diferente do exercício económico de 2021, a transacção da moeda norte-americana ocorreu em três momentos interpolados (Janeiro, Março e Maio), sendo que a maior disponibilização de divisas, segundo o banco central, ocorreu em Maio (166,2 milhões USD).

Ainda em referência à informação do BNA (instituição com dever de assegurar a preservação da moeda; definição da política monetária, financeira e cambial), Janeiro foi o mês que registou a menor quantidade de dólares vendidos no mercado cambial (21,3 milhões USD).

Em Março (2022), aponta o banco central, governado por José de Lima Massano, registou-se uma venda de 400 milhões USD, perfazendo o montante de 187 milhões USD.

À semelhança do ano económico passado, não há registo de venda de Euro, outra moeda forte, no âmbito das transacções internacionais.

Apesar da diminuição da quantidade de dólares vendidos nos primeiros cinco meses de 2022, face ao mesmo período de 2021, os indicadores do banco central apontam para um cenário diferente ao de 2015, quando a Reserva Federal norte-americana (fed) orientou o Bank of America a suspender o fornecimento de dólar à Banca.

Diante da imposição da fed e do Tesouro dos Estados Unidos da América, o FirstRand Merchant Bank, instituição financeira sul-africana, responsável pela intermediação da compra de USD para a Banca, viu-se forçada a encerrar a representação em Angola.

A saída da instituição financeira da África do Sul também motivou a ‘fuga’ de outros correspondentes bancários, pois nenhum deles estava disposto a desafiar a orientação do Tesouro norte-americano e da fed, que tinham ameaçado com ‘pesadas’ multas o Bank of America se insistisse em disponibilizar dólar à banca angolana. A decisão das instituições financeiras norte-americana, de acordo com especialistas, causou estrangulamentos à economia angolana, aprofundando a crise macroeconómica.

Foi notório que as receitas fiscais, derivadas das vendas do petróleo bruto, eram insuficientes para mitigar os efeitos causados pelo ‘embargo’ norte-americano.

O BNA (nas vestes de banco central) tomou medidas regulamentares com vista a adequar o sistema bancário às normas internacionais, tendo convencido o Banco Central Europeu (BCE) a manter o euro na economia angolana, fazendo dela a principal divisa.

Desde Março 2022, segundo o embaixador norte-americano em Angola, Tulibano Mushingi, os funcionários do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América trabalham com as autoridades angolanas para o levantamento da suspensão da venda de divisas à Banca.

Especialistas acreditam que o Tesouro dos Estados Unidos da América e as autoridades angolanas estão próximas de encontrar uma solução sobre este assunto.