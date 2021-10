OCDE pede um último esforço para concluir reforma do sistema fiscal

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Mathias Cormann, pediu um último esforço para encerrar o acordo sobre um novo sistema de tributação internacional, que afectará em particular as empresas do sector digital.

Segundo a Lusa, o acordo foi subscrito em Julho por 130 dos 140 países que participaram nas negociações da OCDE e apoiado pelo G20 das Finanças, em Veneza, mas ainda deve ser finalizado e aprovado pelos líderes deste grupo em Outubro.

“Peço esforços para concluir o acordo de tributação global”, indicou na abertura em Paris da reunião ministerial da OCDE, que termina na quarta-feira.

Na sua intervenção, Cormann também indicou que a organização vai apoiar os esforços para gerir melhor os riscos associados à transformação digital das economias e manterá o seu compromisso para que este projecto global se concretize.

Inicialmente o objectivo era encerrar o pacto até finais de 2020, mas com o bloqueio dos Estados Unidos durante o mandato presidencial de Donald Trump, a OCDE fixou como novo prazo para meados de 2021.

O representante dos Estados Unidos nesta reunião, o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou no seu discurso que a aprovação do acordo pode contribuir para um dos desafios que a organização deve ter: a redução das desigualdades.

A reforma fiscal prevê a atribuição de uma percentagem dos lucros das empresas, em particular as digitais, a certas jurisdições para que paguem impostos onde operam mesmo sem presença física e a aplicação de um imposto mínimo de 15% às empresas com uma facturação de pelo menos de 750 milhões de euros.