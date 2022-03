OCDE aponta queda do PIB mundial em 1 ponto e subida da inflação em 2,5

Um risco adicional indicado pelos autores do estudo que não avançam estimativas para a Ucrânia é uma paralisação total das exportações de energia russa para a União Europeia (UE), o que poderia diminuir o crescimento do PIB em 0,5 pontos a mais, com um aumento total na inflação de cerca de 3,5 pontos em relação às expectativas pré-guerra.