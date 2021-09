O regresso a casa

Luís Roberto Gonçalves, evidencia-se no Banco de Fomento Angola (BFA), onde actualmente desempenha o cargo de presidente da Comissão Executiva (CEO), ao materializar (em 2016) um dos principais projectos (criação do BFA Gestão de Activos).



Banqueiro de crédito firmado, entra na banca pelo BFA em 1996 (Janeiro); o vínculo profissional no (que é hoje) segundo maior banco do sistema em activo dura 18 anos (2014), neste período exerce várias tarefas de relevo, chegando a director.



No seguimento da carreira profissional (Fevereiro 2014), Luís Gonçalves passa a quadro do Banco Regional Keve, no mesmo ano (volvidos 8 meses) regressa ao BFA, desta vez para liderar o processo de implementação do BFA Gestão de Activos.



O novo desafio na instituição que lhe abre as portas no mundo da alta finança vai até 2017 (quase 3 anos).



O sucesso do BFA Gestão de Activos eleva a notoriedade de Luís Gonçalves, para além do sistema financeiro nacional; (quiçá) por este facto é contratado (Agosto de 2017) pelo Banco Crédito do Sul (BCS), para presidente da Comissão Executiva (CEO).



Passados (sensivelmente) três anos (2020), volta ao BFA para integrar o board, na condição de presidente da Comissão Executiva (CEO), tornando-se assim no primeiro angolano a dirigir o banco com maior liquidez no sistema financeiro bancário nacional.



Responsável pelas Direcções de Banca de Investimento; de Capital Humano; de Marketing e de Relações Internacionais, Luís Gonçalves é licenciado em contabilidade superior de gestão pela Universidade Lusíadas de Angola e pós-graduado em economia monetária e financeira (Universidade de Évora – Portugal). Também dirige a Academia BFA.



Tem formação em Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções pela PricewaterhouseCoopers (PWC) e um Effective Leadership Program ministrado pela Nova School of Business & Economics e Mercados lnterbancários, lntermoney Portugal SFC.