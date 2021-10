O Private Capital do JPMorgan

Keith Canton é o director-geral do Private Capital Markets do JPMorgan Chase & Co, maior banco norte-americano (sedeado em Nova Iorque) cujo activo está estimado em 2,5 biliões USD, emprega cerca de 228 mil trabalhadores e opera em mais de 100 países.

Há mais de 6 anos (2015 - 2021) como gobal head of private capital markets, está focado nas participações privadas do JPMorgan Chase & Co. Keith Canton foi contratado do Banco Lehman Brothers, onde trabalhou por 6 anos (2002 - 2008) para impulsionar aquele segmento de negócio (angariação de capital privado) no maior banco dos EUA.

Logo nos primeiros anos de serviço no JPM, demonstra (metodicamente) às instâncias superiores do banco a relevância do capital privado, enquanto fonte de financiamento na indústria (financeira), despertando todo o sistema financeiro americano, como reconhecimento foi incluso no grupo (restrito) de banqueiro afro-americanos que contribuíram para evolução de Wall Street, principal praça financeira do mundo.

Keith Canton destaca-se pela (forte) capacidade de liderança, por isso é o responsável pelo diálogo (estratégico) com emitentes e investidores, à medida que o JPMorgan Chase & Co, melhora o leque de produtos para atender às necessidades dos clientes.

Formado nas Universidades da Pensilvânia (licenciatura em economia) e de Duke (MBA), Keith Canton leva ao JPM a experiência adquirida no Lehman Brothers, onde foi co-head gobal head of private capital markets.