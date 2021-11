“O PREI associado ao PRODESI são programas que visam estimular o crescimento económico”

O que consiste o Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI)?

O PREI é um programa que visa registar, em primeiro momento, e formalizar a ocupação informal do País, na perspectiva de conferir os mesmos direitos aos agentes formais e informais. E esses mesmos direitos estão consumados na protecção social dos operadores informais e no acesso aos serviços administrativos públicos para que desenvolvam as suas actividades. Por outro lado, o PREI visa também facilitar o acesso e envolvimento dos agentes informais no crescimento da nossa economia.

Como vai funcionar este processo?

O programa estabelece uma campanha massiva de formalização das actividades económicas, que pressupõe um processo de registo dos operadores informais nos vários segmentos de actividade, designadamente, comércio, construção civil, agricultura, pesca, etc, e depois a formalização das actividades económicas destes agentes. O Governo lançou, na voz do ministro para Coordenação económica, Manuel Nunes Júnior, o ensaio piloto no mercado do 30, que visa, essencialmente, registar a ocupação informal neste mesmo mercado e logo a seguir numa lógica de proximidade realizar os actos de formalização de actividades económicas dos agentes.

Como vai se processar essa lógica de proximidade?

Os serviços administrativos públicos vão estar nestes pontos de formalização, os mercados, numa fase inicial por município, e vão permitir que as pessoas tenham acesso ao cartão para o qual desenvolvem a sua actividade. Por exemplo, existem os cartões de ambulantes, de vendedor de bancada, de feirante e outros (onde estão incluídas todas as actividades liberais que não estão formalizadas designadamente electricista, mecânico, engraxador) Subsequentemente temos o envolvimento do guiché único da empresa, que é o serviço habilitante a emissão da certidão comercial para os comerciantes em nome individual e para sociedades por quotas, na perspectiva mais de negócio como pessoa colectiva. Temos também o envolvimento do INEFOP área habilitante a capacitar os operadores económicos e os empreendedores. Teremos ainda o envolvimento do INAPEM na perspectiva de certificação e capacitação dos agentes económicos, bem como do INSS muito, que é importante na perspectiva da protecção social dos operadores económicos informais.

No final da cadeia será propiciado o acesso ao microcrédito e a solução de pagamentos digitais por telemóvel para desmaterializar as transações neste tipo de mercado que, normalmente, são feitas de forma física. Portanto, este é o ecossistema do programa que começou no mercado do 30 e vai se expandir pelo País.

Algumas informações apontavam que o programa seria lançado no dia 1 de Abril deste ano. Porque é que não se lançou em Abril como previsto?

Trata-se de uma doação, ou seja, uma convenção orçamental inédita. É a primeira doação canalizada ao Governo para apoiar um programa específico. Em termos globais, a doação está avaliada em 20 milhões de euros, mas obedece alguns critérios, e como tal, foi desembolsada a primeira tranche de 14,5 milhões de euros, e em função dos resultados vai ser reembolsado a tranche seguinte para completar os 20 milhões de euros previsto na convenção de apoio orçamental. Esta oportunidade é uma janela que pode permitir nos próximos anos um apoio mais volumoso que pode ascender entre 50 a 100 milhões USD para formalização das actividades económicas. Como se sabe é um processo que não termina no curto prazo, o Governo até aqui não tomou medidas efectivas para combater a informalidade, e estamos diante de um tema estruturante que precisa de ser implementado por alguns anos para que mais lá para frente se sintam os efeitos positivos da formalização das actividades económicas.

Então estamos diante de um parceiro estratégico?

Temos aqui uma realização com um parceiro muito aberto, que pensamos ser muito importante para que o nosso País possa envolver uma economia que por sinal é a mais expressiva e ocupa um espaço que é o maior no desenvolvimento das actividades económicas. Nesta altura a informalidade tem um peso de 73% sobre a economia, o que significa que o Governo tem uma grande oportunidade de proteger os agentes económicos em idade activa ligados a informalidade, apoiá-los atraindo os benefícios que o Estado neste momento dispõe para que eles possam contribuir para o crescimento económico. E o Governo tem a oportunidade de diversificar as receitas públicas por via da formalização das actividades económicas.

Angola quer resgatar cerca de 65% do desperdício da receita económica informal, avaliado em 40 mil milhões USD.

Sim, aproximadamente. Trata-se de um segmento que gera receitas que não são controladas pelo Estado, numa magnitude extensa, que preocupa qualquer governo, e como tal, há necessidade de capturar essas receitas que visam fortalecer o Produto Interno Bruto. Com este programa, o Governo vai proteger as pessoas envolvidas neste tipo de actividade, porque o crescimento económico não tem permitido que as pessoas em idade activa adiram com facilidade aos empregos formais, então, a melhor via é formalizar aquelas que já são empreendedoras por si só, que geram renda e que são capazes de sustentar as suas famílias, trabalhando arduamente todos os dias. O que devemos fazer, é entrelaçar esforços no sentido de todos juntos contribuirmos para o crescimento da economia. E essa cifra de 65% de receitas geradas na informalidade, podem com o programa de reconversão da economia informal ser capturadas para a economia formal.

Dos estudos que realizaram, quais são as províncias que apresentam maior índice de informalidade?

Como é evidente Luanda. As estimativas apontam para uma ocupação informal de dois milhões de pessoas em Luanda, o que significa que as pessoas economicamente activas estão nesta magnitude ligadas à informalidade. Sendo Luanda o mercado de maior actividade económica do País, a província concentra, consequentemente, o maior número de operadores informais.

Os dados do Ministério da Economia e Planeamento (MEP) apontam que até ao final deste ano se prevê tirar da informalidade cerca de 5% da ocupação informal em Luanda. Ainda conseguimos alcançar esta meta, este ano?

Precisamos trabalhar com grande fôlego, mas acreditamos que sim. Acreditamos que no final do ano podemos estar muito próximos da meta dos 5% de ocupação do sector informal na província de Luanda e vamos com toda a certeza estender esta visão para o resto do País. Portanto, a campanha terá uma amplitude nacional, mas há aqui necessidade de transmitir a seguinte perspectiva: os 5% de agentes formalizados é uma meta que o Governo se comprometeu com o parceiro de desenvolvimento a União Europeia, porém, o Plano de Desenvolvimento nacional estabelece a formalização de duas mil micros empresas e cooperativas até 2022. Relativamente à meta do PDN, nós temos resultados animadores que, inclusivamente, superam a meta, que vão ser muito brevemente publicados no relatório que o MEP está a preparar. Portanto, há um trabalho que tem sido feito em volta da formalização das actividades económicas, não com muita divulgação, mas uma vez que já foi oficialmente lançado o programa, já se está a trabalhar na publicação dos dados. A meta do Governo está controlada, mas a meta estabelecida com o parceiro de desenvolvimento, esta sim, estamos neste momento a implementar com uma tendência exponencial para que seja honrada no final de 2021.

Falando ainda de meta, o Governo também prevê que 2,5% dos operadores informais de Luanda sejam usuários de regime de pagamentos móveis?

O acordo estabelecido com a União Europeia estabelece três indicadores: o primeiro é a criação de uma base de dados da economia informal. Esta base de dados vai ser concebida tendo em conta dois momentos, o registo e a formalização. Portanto, a base de dados está concebida e, nesta altura, está a ser alimentada, já se iniciou um trabalho antes e com o acto oficial de lançamento, este trabalho continua. Um segundo indicador, refere-se ao número de pessoas que transitam da economia informal para formal, são os 5% da ocupação informal da província de Luanda, e há um terceiro indicador que consagra que, desses 5% formalizados, metade deverão ser usuários do sistema de pagamentos por telemóvel, e nós também estamos a trabalhar nesta direcção.

Que medidas o MEP tem tomado, juntamente com as operadoras móveis e o próprio Banco Nacional de Angola, para efectuar esse sistema de pagamento?

O Programa de reconversão da Economia Informal comporta uma comissão multissectorial e o Banco Nacional de Angola (BNA) é colaborador activo dessa comissão, e como tal, há convénios com entidades especializadas, designadamente, as operadoras móveis e com os bancos comerciais para que o fomento dos pagamentos digitais por telemóvel seja propulsor da inclusão financeira. Portanto, há este envolvimento que permite que os usuários do Mobile Money sejam inseridos no sistema financeiro por via desta solução de pagamentos digitais por telemóvel.

O PREI também prevê uma linha de crédito de microcrédito?

Sim, ao abrigo dos apoios, tanto ao nível do orçamento e a nível do apoio orçamental dos parceiros, designadamente, a União Europeia, o Banco Africano de Desenvolvimento também está a trabalhar connosco por intermédio do PNUD, que vai ser na verdade o gestor operacional da campanha. Estes fundos vão certamente ser direccionados para o microcrédito. Como se sabe, nas informalidades há muitas actividades precárias que nem sequer estão em condições de ser tributadas, e, depois há, numa perspectiva de série geométrica, actividades que são alvo de tributação. Portanto, o microcrédito vai ser direccionado tendo em conta essas realidades, com valores módicos, que vão de 50 mil Kz a 7 milhões de Kzs, desta forma, o MEP vai apoiar na preparação dos estudos de viabilidade dos agentes informais.

Quais serão os custos para os agentes económicos?

O programa de reconversão da economia informal é um programa sem custos, em que o Governo tenta apoiar até o limite das suas capacidades para que haja a transição. Até esse nível, será criada uma linha que vai facilitar o crédito, que permite que o operador informal diga o que quer fazer. O Governo vai apoiar com uma linha de microcrédito com condições financeiras perfeitamente acessíveis e diferenciada por tipo de negócio. Contudo, o financiamento tem um limite mínimo de 50 mil Kz com limite máximo de 7 milhões de Kzs, um período de carência a negociar de um ano, um ano e meio, e em princípio sem juros, o operador informal deverá honrar o capital. São aspectos que ainda estão na fase final de estudo, mas, com toda a certeza, o microcrédito para os agentes que serão alvo deste programa apresenta condições perfeitamente acessíveis.

Mas algumas informações apontam que o PREI já financiou cerca de 5,7 mil milhões de Kz até ao primeiro semestre deste ano. Essas informações foram passadas durante um briefing do MEP.

O Governo lançou em contexto de pandemia da COVID-19, ao abrigo do decreto presidencial 98/20, uma linha de quatro mil milhões Kz para o apoio ao micro negócio, com grande foco para o micronegócio informal, desta linha foram efectivamente financiados dois mil milhões Kz que permitiram a formalização de cerca de 2.600 operadores ligados a informalidades. Portanto, foi esse o reflexo da linha de crédito, supervisionada pelo FRACA e operacionalizada pelas sociedades de microcréditos. Os dados Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma população empregada estimada em 11 milhões de pessoas, em que a informalidade representa quase 80%. Como olha para esta situação? Nós temos consciência de que o Governo não correspondeu às expectativas, do ponto de vista do emprego, das pessoas economicamente activas, por uma razão muito simples: gerase emprego quando há crescimento económico, sem crescimento económico não é possível gerar emprego, sem crescimento económico há cada vez mais desemprego. O programa de Reconversão da Economia Informal, associado ao PRODESI, são programas que visam, precisamente, estimular o crescimento económico, e com crescimento, a economia tem espaço para gerar emprego, as empresas automaticamente têm maior capacidade geradora de emprego. O que posso dizer, é que o PREI é um dos instrumentos que vai permitir gerar mais emprego para a economia.

Mas numa altura em que a economia não cresce há cinco anos, temos oportunidade de gerar emprego?

O crescimento económico gera emprego, este é o conceito clássico, mas, para haver crescimento económico para uma economia de enclave muito dependente das receitas petrolíferas, é importante, é prioritário, é urgente diversificar. E a diversificação da economia tem nesse momento duas premissas ou dois programas de bandeira, por um lado o PRODESI, que é um programa de fomento da produção interna e substituição das importações, diversificação das exportações, e, temos, por outro lado, o PREI, que é um programa que visa envolver na economia receitas que estão desperdiçadas e que não são controladas pelo Governo. Portanto, se actuamos nessa direcção, conseguimos, com toda a certeza, reduzir a pressão sobre as receitas petrolíferas que servem para alimentar toda a economia, e, isso vai gerar crescimento económico, porque os agentes informais tornandose contribuintes fiscais, reforçam a receita pública e então com mais receitas o Estado tem condições de facilitar o surgimento de gerar mais empresas e com mais empresas teremos mais emprego. Esse fluxo circular da renda vai, com toda a certeza, estimular cada vez mais o crescimento económico e o emprego, e criamos aqui uma ciranda de crescimento económico e emprego que favorece a economia do nosso país, no geral.