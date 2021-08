O perfil de uma Executiva

Vera Esperança Daves de Sousa, nasceu no dia 18 de Maio de 1983, em Luanda, é a primeira mulher Angolana a assumir o cargo de Ministra das Finanças da República de Angola.



Licenciada em economia pela Universidade Católica de Angola e com formações em: Mercado de Capitais e Derivados, Liderança e Gestão de Instituições Bancárias.



Vera, possui uma carreira bancária como analista de Mercados no Banco Millennium Atlântico.



Foi docente universitária de Finanças Públicas e Integração Económica na Faculdade de Economia da UCAN, como também na cadeira de mestrados em Mercados Financeiros no MBA Executivo da Católica Business School Alliance.



Em 2012 assume a Administração Executiva da Comissão de Mercado de Capitais e posteriormente à Presidência do Conselho de Administração do Órgão Regulador do Mercado de Capitais, nacional (CMC).



Em 2017 é nomeada Secretária de Estado para as Finanças e Tesouro e de seguida em 2019 Ministra das Finanças.



Como Ministra das Finanças está a implementar uma forte reestruturação para a salvação das Finanças Públicas, com o apoio do Fundo Monetário Internacional, executando as seguintes reformas: Controlo obsessivo da dívida e despesa pública, forte reforma fiscal para a não dependência do Produto Interno Bruto dos preços do petróleo, apoio consistente na reforma cambial, amplo movimento de privatizações e saída gradual do estado da economia, limpeza e reestruturação das empresas públicas e o grande desafio da reforma gradual e sustentada dos preços de subvenção dos combustíveis.



Vera Daves de Sousa é reconhecida como um dos quadros mais proeminentes e brilhantes da sua geração (Gold Generation, de Angola).



Casada, cristã e mãe de dois filhos, possui uma exigência de trabalho acima da média e com um apurado sentido político e de Estado.