O percurso de um 'gigante' do mundo financeiro

Lloyd Craig Blankfein é o CEO da Goldman Sachs, assumiu o cargo em 2006, em substituição de Henry Paulson que saiu para assumir a Secretaria do Tesouro no governo de George W. Bush.



Em 1981, Blankfein procurou emprego na Goldman Sachs, mas não foi aceite, facto que o levou a trabalhar durante anos como advogado corporativo, especializado em impostos para a empresa Donovan, Leisure, Newton & Irvine.



Apesar da rejeição, viria a entrar na Goldman Sachs por via da aquisição da empresa em que estava vinculada.



Assim, automaticamente estava vinculado à instituição que antes o tinha rejeitado.



Lloyd Craig Blankfein juntou-se ao braço comercial da Goldman Sachs, como especialista no preço dos metais preciosos nos escritórios de Londres, Reino Unido, onde rapidamente teve uma carreira brilhante.



Hoje, o antigo vendedor de amendoins e hot dogs no Yankee Stadium é o presidente da Asia Society da família Rockefeller.



Também faz parte do conselho da Fundação Robin Hood, uma organização de caridade que trabalha para reduzir a pobreza em Nova York.



Ainda é um conselheiro para supervisão do Weill Medical College da Universidade Cornell.



Blankfein nasceu no Bronx, Nova York, numa família judia pobre.



Foi criado na habitação social da Housing Authority de Nova York.



Seu pai (Seymour) era um funcionário dos correios em Manhattan e a mãe uma recepcionista numa empresa do alarme contra roubos.



Para ganhar algum dinheiro, enquanto participava na Thomas Jefferson High School em Brooklyn, bairro onde morava, Blankfein trabalhou (em 1971) como salva-vidas e ganhou melhor forma física, depois de anos de luta com o peso.



Lloyd Craig Blankfein foi estudante bolseiro na Universidade de Harvard, onde obteve o mestrado 1975 e teve de trabalhar na lanchonete. Depois do mestrado (1978) recebeu um juris Doctor (J.D) da Harvard Law School.