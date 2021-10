O pensador do Citigroup

Harold Butler é o Managing Director (director-geral) do Citigroup, um dos maiores bancos dos Estados Unidos da América (EUA). É mentor de programas que mudaram (para melhor) a maneira de fazer banca em Wall Street, Manhattan, Nova Iorque (EUA).



Fecundo em ideias, assume duas funções (consideradas) importantes na estratégia do Citigroup (gestão dos negócios de credor com o governo dos EUA, incluindo o Departamento do Tesouro e a Reserva Federal, e direcção de um programa que visa ajudar os bancos de pequena dimensão a obter empréstimos comerciais significativos).



Tem um posicionamento estratégico (inquestionável) na instituição, razão pela qual também é co-director do Comité Operacional de Diversidade para Banca, Mercados de Capitais e Consultoria, centrando-se no recrutamento de talentos, retenção e enriquecimento. Defende a inserção do talento afro-americano na banca americana.



Harold Butler também é membro fundador do Conselho Consultivo para a Diversidade e Inclusão no Grupo de Clientes Institucionais do Citigroup, liderando a política da instituição, quanto à inclusão do Banco Minoritário do Departamento do Tesouro dos EUA. Culto e de hábitos modestos, é a favor da boa relação entre colegas no Citigroup.



Nascido no Kansas, tem uma licenciatura em Administração pela Universidade de Maryland, passou pelo exército americano, serviu na XVIII Airborne Corps e no 1 ST Corps Support Command em Fort Bragg, Carolina do Norte, e no Tratado Atlântico Norte (NATO) em Mons, Bélgica. Harold Butler faz parte da administração de várias instituições de desenvolvimento e bem-estar sem fins lucrativos.