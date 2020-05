O “Peak Oil”... mas diferente

Durante décadas, a chamada teoria do “Peak Oil” fez escola na indústria petrolífera. Proposta inicialmente por Marion Hubbert, um geólogo norte-americano, em meados do século passado, a teoria do “Peak Oil”, numa formulação simplificada, previa que a produção petrolífera atingiria o seu pico num horizonte relativamente próximo, após o que entraria em declínio irreversível, desenhando uma curva em forma de sino. A teoria em si é irrefutável: sendo o petróleo um recurso finito, nalgum momento no tempo o esgotamento das reservas fará com que a produção atinja o seu ponto máximo, seguindo-se uma progressiva redução até a exploração do recurso deixar de ser rentável.

O que a teoria não consegui prever foi o momento em que esse pico é atingido. Hubbert apontou para 1995 como o ano em que a produção mundial de petróleo atingiria o seu patamar máximo, ao passo que outros discípulos previram datas diferentes, mas todas “passadas”, vistas a partir de 2020. Estas previsões subestimaram o engenho humano e a nossa capacidade de desenvolver novas tecnologias para continuar a explorar os recursos do planeta. Graças às técnicas de extracção de “shale oil” nos Estados Unidos, e outras soluções que permitiram aumentar a recuperação de reservas um pouco por todo o mundo, produz-se hoje mais petróleo do que em qualquer outro período passado. Descobrimos que a capacidade de extrair petróleo depende mais da inovação dos geólogos, engenheiros e cientistas do que da (suposta) extensão dos recursos existentes no subsolo. Assim, as teses sobre o “Peak Oil” foram desaparecendo do debate público. A ideia de que o petróleo vai “acabar dentro de pouco tempo” foi-se esvanecendo.

Numa entrevista recente ao Financial Times, o novo CEO da BP, Bernard Looney, recuperou a expressão “Peak Oil” num contexto (radicalmente) diferente. Looney admitiu a hipótese de a pandemia Covid-19 provocar um “Peak Oil” mas do lado da procura. Ou seja, teríamos atingido o pico, o ponto máximo, não da produção de petróleo, mas sim da procura do recurso. O CEO da BP não se referia apenas a um cenário conjuntural e temporário, mas a um pico histórico e permanente: o início da pandemia marcaria o momento em que a procura de petróleo teria atingido o ponto mais alto de sempre, nunca mais voltando a atingir esse patamar. Esta hipótese contrasta com a previsão consensualmente aceite, desde logo pela Agência Internacional de Energia (IEA), de que a procura de petróleo continuaria a aumentar até, pelo menos, ao início da década de 2030.

Se atentarmos bem, o cenário apresentado por Bernard Looney, ainda que como mera hipótese ou possibilidade, é extraordinário e, a concretizar-se, susceptível de produzir efeitos profundos na indústria petrolífera. A diferença entre um “Peak Oil” de produção e um “Peak Oil” de procura tem, desde logo, um efeito significativo na evolução esperada do preço do petróleo. Se o constrangimento surgir do lado da oferta, é natural que o preço vá subindo, estrutural e consistentemente, até atingir um nível que torne o petróleo manifestamente mais caro e, portanto, não competitivo, com outras fontes de energia. Nessa altura a indústria petrolífera entraria em declínio terminal, por já não ser economicamente competitiva, ainda que permaneçam reservas não exploradas no subsolo. Se, pelo contrário, o constrangimento resultar da quebra de procura, a evolução do preço será, em princípio, inversa: o preço entrará num movimento estrutural de descida, o qual só poderá ser, temporariamente, contrariado através de cortes voluntários de produção, progressivamente mais profundos. Sem o dizer expressamente, o que o CEO da BP veio avisar é que o futuro da indústria petrolífera vai depender cada vez mais da capacidade dos produtores se concertarem e autodisciplinarem para manterem a produção num patamar alinhado com a (decrescente) procura.

A redução “artificial” da oferta é um exercício difícil de concretizar na prática porque exige, inevitavelmente, que uns países produtores façam sacríficos em prol de outros. O custo de produção do petróleo é muito variável de país para país, ou de região para região. Se a redução da produção fosse ditada apenas por critérios económicos e de mercado, o primeiro petróleo a desaparecer seria naturalmente o mais caro. Porém, tal ditaria o fim do “shale oil” dos EUA, do petróleo pesado do Canada e da exploração em águas ultra-profundas realizada em diversos países de África.

Independentemente da sua racionalidade económica, este resultado não é “politicamente” aceitável. Logo, os produtores mais baratos têm que aceitar uma dose de sacrifício da sua produção, e da sua receita, em “solidariedade” com os produtores mais caros e para garantir um nível mínimo de estabilidade do mercado. Sucede que, se o cenário admitido por Bernard Looney estiver certo, esse sacrifício vai ser cada vez mais difícil de efectuar à medida que a procura estagnar e for diminuindo.

Não estou certo de que a OPEP, ou mesmo a OPEP Plus (com a Russia), na sua formulação actual, seja a estrutura adequada para gerir no futuro o (enorme) desafio de manter a produção disciplinada e alinhada com a procura. Mas esse será um tema para outro artigo.