O líder da Eurásia

Recep Tayyip Erdoðan chega à presidência da Turquia a 28 de Agosto de 2014, depois de exercer o cargo de primeiro-ministro turco por um período de 11 anos (2003-2014).



Erdoðan ganha notoriedade (administrativa) quando se torna prefeito de Istambul (1994 - 1998), maior cidade turca com mais de 10 milhões de habitantes. Fez um trabalho notável (diga-se), transformando-a numa urbe limpa e totalmente verde.



A sociedade turca rende-se à capacidade (organizativa) do prefeito que na adolescência vendeu limonada nas ruas de Istambul para ganhar dinheiro extra, numa altura em que frequentava a escola islâmica. Após a missão administrativa (em 1999) Recep Erdoðan é preso por quatro meses, acusado de incitação religiosa na Turquia.



Em 2001, decide juntar-se ao Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), em português Partido da Justiça e Desenvolvimento, depois de sondado por Necmettin Erbakan que foi seu colega na universidade de Mármara de Istambul, onde estudou administração (1974 - 1981). A vitória do AKP nas legislativas de 2002 abre o caminho de Erdoðan à política.



Recep Tayyip Erdoðan, que foi futebolista profissional, é eleito primeiro-ministro da Turquia (2003), em substituição de Necmettin Erbakan. Era a fase de ascensão política do turco nascido em Kasýmpaþa, levado a Istambul pelo pai (guarda-costas do Mar-Negro) aos 13 anos, na esperança de poder dar-lhe boa educação.