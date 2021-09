O ideólogo do Goldman Sachs

Russ Hutchinson é o chefe de Estratégia do Goldman Sachs (quinto maior banco dos Estados Unidos da América [EUA]), exerce um papel fundamental no processo de inovação interna, cujos resultados se reflectem no sistema financeiro americano, facto que o leva a integrar o grupo dos dez afro-americanos mais influentes de Wall Street.



Vinculado ao Goldman Sachs desde Janeiro de 2001, também é membro do Comité de Responsabilidade Patrimonial, tendo ajudado a impulsionar a estratégia da Goldman Sachs, Fusões & Aquisições (M&A). Está à frente dos investimentos estratégicos e esforços de parcerias. É ainda considerado motor da inovação, através da GS Accelerate.



Russ Hutchinson dirige as Instituições Financeiras M&A nas Américas (Partner, Head of Americas Financial Inst. M&A), durante 13 anos (2004 - 2017), antes de ser elevado ao cargo actual. Nesta missão, assume-se como um oficial de cobertura sénior dos mais eficiente da Goldman Sachs, focado em empresas do sector financeiro de especialidade.



A ascensão na instituição é consequência do profissionalismo demonstrado quando Co-Head da equipa de financiamento especializado. Era a projecção da carreira (no sector financeiro bancário) de um engenheiro físico, formado na Queen´s University, que se junta ao Goldman Sachs (um dos maiores bancos nos Estados Unidos), como Associado.



O currículo profissional de Russ Hutchinson é ainda adornado com o cargo de director da banca de investimento (Investiment Banking Adviser to Financial Institutions). Russ Hutchinson inicia a carreira como consultor Associado no Boston Consulting Group em Toronto (Canadá) de 1997 a 1999.



Mestre em administração de empresas (University of Chicago) é membro do conselho de administração do Studio Museum em Harlem e do Hospital para Cirurgia especial.