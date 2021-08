O ideário do frango made in Angola

Quer do forte crescimento das exportações da Ucrânia (133,3%), Turquia (65,5%) e Tailândia (50,0%), além dos Estados Unidos (11,6%) e União Europeia (24,8%). Este é o desafio de Angola - inscrever o seu nome no “ranking” dos maiores exportadores de carne de frango.

Uma intenção que radica há décadas, inscrita nos distintos planos do Executivo – a produção de ovos e de carne de frango.

Dois produtos que deviam constar da cesta básica mas que encarece o seu preço todos os dias. Ter frango ou ovo à mesa é hoje um luxo para algumas famílias.

Não é pois discurso de hoje o apelo aos produtores nacionais a duplicarem a criação avícola, os investimentos do Executivo em distintas províncias do País para a consumação do “ideário angolano” – o frango made in Angola aponta para aí.

Mas a prática contrasta com o discurso oficial das autoridades neste quesito. Quiçá, fazer da agricultura principal fonte de produção de alimentos.

Aliás, não é por acaso que o workshop sobre o sistema alimentar, realizado nesta semana, faz advocacia ao governo para que inclua no OGE 10% ao sector agrícola, visando o cumprimento das Declarações de Malabo.

Um compromisso dos chefes de governo africanos com a finalidade de dinamizar a produção e a transformação agrícola no continente. Numa visão de que a agricultura é a base para o desenvolvimento e para a diversificação da economia, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio Silva, chamou também atenção nesta semana as universidades sobre a necessidade da reformulação dos planos curriculares, para o sector agrícola.

Um desafio do País dependente da importação de quase tudo. Neste sentido, as boas práticas devem levar o País a uma análise profunda sobre o que terá sido menos conseguido para que o “frango angolano” caísse em “desuso”, morresse à nascença - a que se rever todos os processos burocráticos, incentivos do Estado e o acesso de créditos à banca.

Sem dúvidas, a produção do “frango angolano” remete-nos a uma reflexão profundo sobre o rumo que se pretende dar em matéria de produção de aves, face a gritante falta de matérias-primas, importadas, grosso modo, inexistência de fábrica de rações digna deste nome, de vacinas, energia eléctrica, água, vias de acesso, entre outros.