“O Estado não está em condições de precisar mais, tem que fazer melhor com os recursos disponíveis”

Vera Daves de Sousa fez este pronunciamento quando discursava na abertura do terceiro Fórum sobre o Mercado de Capitais que decorre neste momento no Hotel de Convenções de Talatona, organizado pelo Grupo Media Rumo em parceria com a CMC, sob o mote Economia 4.0 e que reúne a nata do sector financeiro para discutir a aposta e a importância das tecnologias neste sector.

Sobre as eurobonds, a ministra das Finanças salienta que é uma demonstração clara de que os investidores acreditam no mercado angolano e alguns manifestaram que têm acompanhado as reformas em curso no país.