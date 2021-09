O crescimento francês no segundo trimestre foi revisto para 1,1%

A economia francesa cresceu 1,1% nos três meses deste ano até ao final de Junho, segundo dados da agência de estatísticas oficial INSEE, publicado nesta terça-feira (31).

O crescimento da economia francesa ocorre depois da contracção verificada nos três meses anteriores, disse o INSEE (citado pela Reuters) que reviu a taxa do segundo trimestre de 0,9%.

O aumento deixa a economia 3,2% abaixo dos níveis pré-crise alcançados no final de 2019, lacuna que o governo francês espera preencher até ao final deste ano.

A actividade recuperou-se na segunda metade do segundo trimestre, conforme a economia emergiu do bloqueio e de um programa de vacinação que ganhou velocidade.

Os gastos do consumidor, o motor tradicional por trás da economia francesa, aumentaram 1,0% no segundo trimestre, enquanto o investimento empresarial subiu 1,9%, disse o INSEE.

Já os gastos do consumidor tiveram um início suave no terceiro trimestre, com dados mensais de Julho do INSEE mostrando que caíram 2,2% em relação a Junho, mais do que a queda de 0,5% esperada em média numa pesquisa da Reuters sobre as expectativas dos economistas.

A expectativa do governo francês é de que a economia cresça 6% neste ano, após contrair 8,0% no ano passado.