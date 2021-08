O conselho de supervisores substituiu o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF) antes coordenado pelo titular das Finanças no quadro da entrada em vigor da nova lei nº14/21 de 19 de Maio, Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras.

Coordenado pelo Banco Nacional de Angola (BNA), nele integram a Comissão de Mercados de Capitais (CMC) e a Agência de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

O Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro é um órgão que exerce funções de coordenação entre os organismos de supervisão do Sistema Financeiro Nacional.

Ao conselho compete regular e supervisionar, entre outras, as entidades e actividades financeiras sob sua jurisdição, enquanto Autoridade Macroprudencial Nacional em matérias relacionadas com a definição e execução da política do Sistema Financeiro Nacional.

São membros permanentes do CSSF, o governador do BNA, José de Lima Massano, que o preside, os presidentes dos conselhos de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Elmer Serrão e Maria Uini Baptista, respectivamente.

A referida primeira reunião ordinária do CSSF contou com a presença do secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, na condição de observador, informou a Angop.