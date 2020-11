O caminho para a recuperação da África do Sul está em andamento

Abrindo a terceira edição da Conferência de Investimentos na África do Sul, HE Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul, identificou a busca por investimentos em energia limpa e o estabelecimento de um mercado africano unificado como os principais motores da recuperação pós-pandemia do país.

“O Coronavírus prejudicou severamente nossa economia, causando grande contracção económica e levando a taxa de desemprego ao seu nível mais alto. No rastro desta pandemia, nossa principal tarefa agora é reconstruir nossa economia ”, disse o presidente Ramaphosa. “Isso deve ser semelhante a Protea (flor nacional da África do Sul) germina após um incêndio. A planta volta a viver melhor do que antes. ”

O presidente Ramaphosa destacou o progresso feito desde a implementação de uma campanha de investimento nacional lançada em Abril de 2018, na qual o governo definiu uma meta de investimento de 1,2 trilhão de rands (aproximadamente 77 bilhões USD) em cinco anos. Até o momento, 664 bilhões de Rand ( 43 bilhões USD) em compromissos de investimento foram prometidos, representando pouco mais da metade da meta.

Como resultado, a África do Sul está se concentrando na consolidação e alavancagem dos investimentos existentes em 2021. Cinquenta empresas assumiram compromissos de investimento durante a Conferência de Investimento da África do Sul deste ano.

No sector de energia, os projectos de grande escala incluem o lançamento da maior unidade de armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) globalmente na Baía de St. Richard. O projecto de 65 milhões USD foi realizado pela Bidvest e Petrodec, com o objectivo de distribuir GLP para a África do Sul e grande região da África Austral.

Outro foco importante da estratégia de recuperação do governo é o sector de energia, alavancando um fornecimento de energia confiável e acessível para aumentar a prosperidade económica.

“Nosso sector de energia está passando por uma mudança de paradigma, à medida que nossa concessionária de energia Eskom está sendo reestruturada em várias entidades para geração, transmissão e distribuição”, disse o presidente Ramaphosa. “Isso melhorará a eficiência e a transparência e estabelecerá as bases para uma maior competitividade e baixos custos de energia.”

Para apoiar esta agenda, a rede verá um aumento da capacidade de geração produzida a partir de energias renováveis, armazenamento de bateria e tecnologias de gás para energia. Várias janelas de licitação serão anunciadas em Dezembro de 2020, incluindo a muito antecipada quinta janela de licitação do Programa de Compra de Produtores Independentes de Energia Renovável.

Outro elemento chave da recuperação económica pan-africana é o Acordo de Livre Comércio do Continente Africano, a ser implementado em Janeiro de 2021.

“Estamos estabelecendo um mercado continental com 1,3 milhão de pessoas que apresenta um PIB combinado próximo a 2,3 trilhões USD”, disse o presidente Ramaphosa. “Devemos celebrar o momento histórico em que nosso continente se desenvolveu a ponto de podermos abraçar a criação de um mercado comum.”

Como ponto mais meridional do continente, dotado de infraestrutura moderna, 3.000 km de costa e uma economia em rápido crescimento, a África do Sul está bem posicionada como um ponto de entrada no mercado para investidores internacionais.

Para estimular o apetite dos investidores, a Africa Oil & Power (AOP) sediará sua quinta Conferência e Exposição AOP anual na Cidade do Cabo (5 a 7 de outubro de 2021). Sob o tema “Investir sem fronteiras”, o evento catalisará o investimento em toda a cadeia de valor da energia pan-africana e inclui eventos co-sediados específicos para energias renováveis ​​africanas, finanças e desenvolvimento de GNL. Como a principal plataforma de investimento em energia da África, a AOP e o Departamento de Recursos Minerais e Energia da África do Sul trabalharão em colaboração para fazer o país avançar em seu caminho para a recuperação e prosperidade.