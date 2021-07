O Caminho da Digitalização da banca

José de Lima Massano, Governador do Banco Nacional de Angola (BNA)

“Face a esta evolução e propósito de contributo que poderá proporcionar o aumento da transparência, eficiência, eficácia, maior comodidade, segurança e supressão dos constrangimentos ligados à mobilidade urbana e acesso aberto e flexível, o Banco Nacional de Angola no âmbito do Sistema de Pagamentos, tem em curso várias iniciativas vocacionadas a dar resposta aos desafios tecnológicos, das quais podemos salientar:

Publicação da nova Lei 40/20 de 16 de Dezembro;

Revisão do Aviso sobre a Prestação de Serviços de pagamentos, que visa acomodar grandes e pequenos prestadores, entre os quais as Fintechs, assim como os serviços de informação sobre contas e serviços de iniciação de pagamento no sistema financeiro angolano.

Criação do Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos de Angola, LISPA (Incubação e Aceleração de Fintechs, Sandbox regulatório e estudos e pesquisas).

Implementação do Sistema de Pagamentos em Tempo Real (RTGS) 24/7/365 e do Sistema de Transferências Instantâneas (STI).

Realização de estudos sobre a moeda Digital de Bancos Central, CBDC”.

Mário Nascimento, Presidente da Associação Angolana de Bancos (ABANC)

“A banca em Angola já está fortemente comprometida com a digitalização, pois estes avanços têm permitido a banca alargar os seus canais de distribuição e comercialização, e, simultaneamente, têm permitido aos bancos diminuírem custos e reorganizarem os seus procedimentos e processos, tornando-os mais eficientes.

Os avanços a que assistimos, e que têm permitido o surgimento de fintechs, poderão ser mais um instrumento de inclusão financeira e de aumento da oferta de produtos e serviços, que irão, com certeza, contribuir de forma relevante para o aumento da bancarização e da modernização do nosso sistema financeiro.

As fintechs, das quais as ligadas aos pagamentos móveis, preparam-se para iniciar a sua operação no nosso mercado, e verificamos que os bancos, à semelhança dos provedores de serviços de comunicação, são seus parceiros estratégicos, e não concorrentes, pelo que o seu surgimento vem complementar a oferta de produtos financeiros, ali onde a banca não chega ou não é seu espaço de actuação”.

José Matos, PCE da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS)

“A EMIS foi criada pelos bancos comerciais angolanos, com o propósito de desenvolver ferramentas, e soluções que permitam aos bancos participados disponibilizar produtos e serviços aos seus clientes. A EMIS dá resposta ao desafio da dependência tecnológica com a implementação de soluções que acautelem o crescimento transaccional, ao mesmo tempo que garante que esse crescimento seja feito com segurança e qualidade.

Nesse sentido, a EMIS está a implementar um plano de reforço de capacidade e resiliência. O culminar desse desafio passa pela substituição e modernização da infra-estrutura de IT, e a implementação de um novo modelo de funcionamento do sistema, para suportar a continuidade da operação em cenário de desastre”.

Rafael Kapose PCE do Banco Crédito do Sul (BCS)

“Face à mudança e evolução frenética da indústria bancária, visamos acelerar a transformação digital e colocar a inovação no centro do negócio como um dos pilares estratégicos traçados para o período 2021-2025.

Nesse sentido, o Banco tem vindo a desenvolver parcerias estratégicas que fortalecem estas competências e que incluem a liderança na digitalização, na oferta de soluções centradas em dispositivos móveis, na capacidade analítica de informação, no desenvolvimento de soluções comerciais que acompanhem o desenvolvimento de necessidades por parte dos clientes, complementados por um Balanço sólido e uma rigorosa alocação de capital.

Sempre definidos por uma estrutura de governação robusta, continuando o esforço de redução do risco e de enfoque acrescido em negócios de valor acrescentado, mas mantendo o ADN que nos caracteriza”.

Natalino Lavrador PCA do Banco Comercial do Huambo (BCH)

“De facto, esta crise pandémica veio acelerar a utilização de tecnologias mais avançadas, que naturalmente, o Banco está a encontrar soluções para ir ao encontro desta tendência no futuro (Mobile Banking, Transferências por telefone, débitos directos etc)”.

Jorge Almeida, PCE do Banco BAI Micro Finanças (BMF)

“O BMF está ciente que o sucesso de um banco depende cada vez mais da combinação de uma estratégia de negócio e de utilização de ferramentas tecnológicas que possam permitir agilidade organizacional, escalabilidade, estabilidade e opcionalidade.

O BMF tem explorado a interação com o banco BAI (casa mãe) no plano tecnológico e prepara-se para intensificar esta colaboração com vista a melhoria e modernização do seu Legacy Core System, com enfoque na facilidade de interação e de actualização, fiabilidade de registos, capacidade de armazenamento, celeridade de processamento e segurança cibernética das estruturas físicas e virtuais de suporte ao negócio, com desenvolvimento e introdução de novas tecnologias capazes de melhorar a arquitetura de segurança e conferir mais conforto aos clientes, sobretudo, no que tange a segurança física, cibernética de pessoas, sistemas e dispositivos, ferramentas tecnológicas de suporte e controlo da actividade do Banco, com melhor capacidade para: recolha e armazenamento de dados; acompanhamento, monitorização e controlo; automatização de processos; partilha e reporte tempestivo.

Refira-se que, o BMF tem explorado a parceria de grupo na operacionalização e expansão do serviço E- kwanza. Adicionalmente, o BMF deu início ao processo de desenvolvimento de uma banca electrónica moderna e mais adequada ao segmento de microfinanças em que se encontra inserido”.

Luís Lélis, PCE do Banco Angolano de Investimentos (BAI)

“No âmbito do último plano estratégico adoptado (2016-2021) pelo banco, realizaram-se fortes investimentos nas áreas das tecnologias e serviços personalizados para os clientes. Estes investimentos e programas de actuação, permitem-nos ter um conhecimento global dos perfis de clientes bancários em Angola e das suas necessidades e, em decorrência, priorizar os investimentos nestas novas tendências.

Contudo, temos a noção que nem sempre as tendências que conhecemos de outros países são directamente aplicáveis à realidade angolana. Por exemplo, quando falamos em digital experience, temos de ter a perspectiva que mais de metade da população não tem smartphone, e que, mesmo tendo acesso a um equipamento desta gama, a possibilidade de aceder a dados móveis de internet mostra-se desafiante.

Como soluções, podemos falar do nosso programa de Wi-fi grátis nas nossas Agências bancárias para clientes; a disponibilização da app BAI Directo livre de custos; a oferta de um serviço é Kwanza de mobile Money, onde se pode aceder de forma livre de custos, fazer transacções livres de taxas e transferir dinheiro no território nacional de forma muito económica, eficiente e segura.

Temos também apostado em ter melhores informações sobre os nossos clientes, para oferecer soluções personalizadas às suas necessidades financeiras.

O recurso a soluções de analytics, por exemplo, tem-nos ajudado a identificar as melhores localizações para instalar ATM Center, onde a dispensação de valores é o serviço com maior procura, em zonas com carências de serviços bancários. Dito por outras palavras: o digital tem-nos ajudado a optimizar o físico, mas com base uma visão global da realidade, que deve conjugar adaptabilidade e inovação”.

José M. Ferreira Pinto, PCE do Banco Valor

“Nos dias que correm os consumidores estão cada vez mais cientes do que as novas tecnologias podem oferecer.

O acesso rápido e fácil a informação tem transformado os seus hábitos e elevado as suas expectativas sobre o tipo de serviço que esperam receber, tornando a transformação digital no caminho natural para a evolução da banca.

Com o surgimento das Fintech, o modelo tradicional de banca tornou-se obsoleto, pelo que transformar e adaptar-se à nova realidade tornou-se prioritário.

Temos dedicado particular atenção no desenvolvimento de soluções inovadores para responder às necessidades dos nossos clientes, de forma célere e eficiente, pelo que temos vindo a promover a criação de capacidade interna de desenvolvimento, o que se traduzirá na aceleração do processo de transformação digital assente na optimização da eficiência operacional.

Estamos igualmente atentos aos riscos que as novas evoluções tecnológicas encerram, e de forma a mitigar a sua ocorrência, implementamos recentemente novas políticas de cibersegurança, resultantes de alterações legais e das melhores práticas internacionais”.

Mário Palhares, PCE do Banco de Negócios Internacional (BNI)

“Perante o contexto da crise pandémica que vivemos, o Banco BNI tem procurado adequar as suas operações à nova realidade com uma forte aposta em soluções digitais. Acreditamos que a pandemia acelerou o processo de digitalização e os clientes bancários querem mais soluções pela via digital, tendo o Banco BNI se antecipado à preparação do digital, com a introdução de ferramentas dessa índole, como tablets com acesso a App`s BNI e ao Site Institucional, e nalgumas agências, a modernização do seu layout.

Consideramos que a transformação digital não se resume só ao Binómio Cliente/Banco, mas também em como lidar com as alterações relacionadas com a adaptação ao “novo normal” às realidades do trabalho à distância e reajustar os planos de negócio que não estavam a prever que a crise de saúde pública se estendesse por tanto tempo.

Não há como fugir à transformação digital, porque é, sobretudo, impulsionada pelos consumidores, que procuram cada vez mais uma relação rápida, fácil e segura com o seu banco. Perante esta necessidade, trata-se de um processo estrutural impossível de se efectivar de fora para dentro, sem que se defina uma estratégia que agregue valor ao negócio bancário.

Apesar do Banco BNI não ser o Banco mais digital do mercado, tem feito muito para acompanhar a digitalização e a inovação em curso, tendo inclusive sido o pioneiro em algumas situações, designadamente na disponibilização do primeiro Cartão Multicaixa com Chip aos seus clientes”.

Luís Teles, PCE do Standard Bank Angola

“Os desenvolvimentos tecnológicos são uma oportunidade de expandir pelo país serviços financeiros.

O Banco tem dado passos para capitalizar estes desenvolvimentos, simplificando a sua arquitectura, reduzindo o peso de sistemas legacy, adoptando tecnologias de automatização, reforçando a digitalização do back office e dos processos internos e apostando numa presença digital forte e com uma experiência de cliente ímpar.

Estamos a desenvolver uma cultura que nos permita utilizarmos a tecnologia como alavanca para melhor serviço ao cliente e maior inclusão financeira.

Temos trabalhado de forma deliberada em dar novas competências digitais aos nossos colaboradores, para que os mesmos consigam acompanhar esta transformação de forma activa e inclusiva, sendo que entendemos ser este também um processo necessário para uma transformação digital robusta e sustentável”.

Daniel Santos, PCE do Banco Millennium Atlântico

“A nossa visão para 2024 consiste em “Ser o banco que melhor potencia talento, inovação e informação, para servir Clientes com excelência, maximizando o valor gerado para a Sociedade.”

Desta forma, o nosso plano estratégico PHIT 2.4 assenta na aposta no Talento, na Tecnologia e na Informação, como forma de consolidar a ambição de sermos uma instituição eficiente, resiliente e que proporciona a melhor experiência aos Clientes, potenciando, também, a inclusão financeira. Nesta senda, ambicionamos continuar a ser líderes na transformação digital, reforçando o foco na:

Digitalização de processos core no serviço aos Clientes.

Massificação do serviço aos Clientes através de canais digitais, onde se destaca a aposta no *400#, uma plataforma de mobile banking simples e ágil, também disponível em telefomóveis tradicionais e na qual alcançámos 450 mil utilizadores no espaço de 1 ano; e em selfbanking e alta-disponibilidade, onde destacamos a aposta no conceito ATLANTICO 24 horas (pontos de atendimento com ATM e máquinas de depósitos directos, disponíveis 24/7 em 60% da nossa rede de agências).

Disponibilização de canais alternativos de serviço aos Clientes, que permitam uma maior proximidade e melhor PHITed às suas necessidades, como uma rede de agentes bancários ou modelos de gestão remota.

Reforço da arquitectura, processos e competências de tratamento de dados, permitindo um conhecimento constante do Cliente e das suas necessidades”.

Luís Gonçalves, PCE do Banco de Fomento Angola (BFA)

“A aposta na digitalização e transformação tecnológica são vitais para o desenvolvimento e competitividade do Banco.

Os desenvolvimentos tecnológicos, seja ao nível dos processos ou por via da adopção de canais alternativos de relacionamento com os Clientes, que complementem ou substituam o formato presencial, permitir-nos-ão melhorar significativamente a experiência que as nossas equipas e Clientes sentem na sua interacção com o Banco.

Nesta vertente estamos a desenvolver várias iniciativas que vão desde a melhoria da nossa infra-estrutura informática, nomeadamente a evolução do core bancário, substituição de equipamento, implementação de uma arquitectura informática mais orientada para serviços e desenvolvimento de novas soluções de gestão e acompanhamento dos nossos Clientes.

É nossa expectativa que até ao final do ano muitas delas estejam concluídas, tornando o Banco mais ágil na sua capacidade de resposta”.