O braço armado do BAI

Ana Regina Jacinto da Silva Correia Victor edifica uma carreira considerada sólida (no sector financeiro) assente na proficiência e profissionalismo, daí chegar, por mérito próprio, à presidência do Conselho de Administração da Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A (BAIGest), onde está há mais de 2 anos.

À frente da BAIGest, S.A, uma Sociedade Gestora de OICs de investimento ao serviço do universo BAI para ajudar a alavancar e estruturar negócios, que funciona como verdadeiro braço armado do Grupo, Ana Regina Silva demonstra toda a competência em prol da instituição.

Versada em direito, Ana Regina Silva (como é mais conhecida) dá os primeiros passos no ex-Núcleo do Mercado de Capitais e Bolsa de Valores (1999), na condição de assistente administrativa. Passa para a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), onde fica até 2014. Tinha a missão de assegurar a estratégia regulatória da instituição.

Mais experiente no mercado de capitais, em Abril de 2014 vincula-se à Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), onde assume o cargo de administradora executiva. A ‘chairwoman’ da BAIGest, S.A também faz parte da extinta Comissão Instaladora da Sociedade Gestora dos Mercados Regulamentados (SGMR).

O desempenho de Ana Regina Silva ganha notoriedade no mercado, nesta etapa já está vinculada na Ordem dos Advogados de Angola (OAA), fruto da licenciatura em direito pela Universidade Católica de Angola (UCAN) e mestrado em direito das empresas e dos negócios, obtido na Universidade Católica do Porto, Portugal. É advogada.

Face ao profissionalismo demonstrado ao longo da carreira, em Julho de 2017 é chamada a ingressar no board da BAIGest, S.A para exercer a função de administradora executiva. Dois anos depois (2019), lhe-é confiada o cargo mais elevado da instituição, presidência do Conselho de Administração. É a ‘chairwoman’.