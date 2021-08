O alerta é da CMC e do BNA: Plataforma LIYEPLIMAL não está apta para o exercício de intermediação financeira

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e o Banco Nacional de Angola (BNA) alertam os investidores que a entidade que actua através do website https://liyeplimal.net não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospecção de clientes, dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira, a informação foi avançada esta terça-feira pelo BNA no seu site.

A entidade em causa tem vários representantes nas redes sociais de modo a angariar investidores, partilham vídeos nos seus canais do Youtube e enviam mensagens telefónicas sobre as formas de investimento através desta plataforma, bem como incentivam os investidores a tornarem-se “agentes Liyeplimal”.

Segundo as instituições, as pessoas individuais e colectivas que efectuem operações de investimento através da Liyeplimal não dispõem dos mecanismos de protecção pelos quais estão abrangidos os investidores que realizam operações de investimento por intermédio de entidades registadas junto da CMC e do BNA.

De acordo com um comunicado que tivemos acesso, a entidade em causa apresenta-se como uma plataforma camaronesa, especializada em negociação de criptomoedas, mas, no entanto, o seu representante “não serve para negociação das mesmas em bolsa”, uma vez que esta negociação é feita por técnicos especializados da mesma empresa, cabendo aos investidores apenas a aquisição de pacotes de investimento, os quais pagam juros semanais que garantem retornos de 60/70% ao ano.

Os pacotes de investimento através da referida plataforma consistem na aquisição de montantes pré-definidos da “criptomoeda Limo”, sendo que para o efeito é assinado um contrato entre o investidor e a empresa Liyeplimal, posteriormente são adquiridos os pacotes e, por fim, é carregada a carteira digital do investidor com Limos.

A 04 de Junho do corrente ano, a Comission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) publicou um comunicado dirigido aos residentes camaroneses, no qual alertava que, algumas empresas, entre elas a Global Investment Trading (Liyeplimal), estava a oferecer promessas de investimentos com elevados retornos a curto prazo.

A COSUMAF alertou que a oferta era uma campanha de captação de recursos públicos fraudulenta, uma vez que não obedecia à legislação vigente, não estava registada para exercício da referida actividade e que a operacionalidade da referida empresa no mercado camaronês estava sujeita à prévia aprovação da COSUMAF.

“Alertamos ainda para o facto de a criptomoeda intitulada Limo, não possuir capitalização bolsista, não sendo negociada em qualquer bolsa de valores conhecida”, advertiu na altura a COSUMAF.