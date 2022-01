Novos rostos do Conselho de administração do BNA

O Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola (BNA) conta com seis novos rostos que assumem funções Não Executivas, prevista na Nova Lei do BNA (Lei n.º 24/21, 18 de Outubro), com a tomada de posse dos mesmos nesta semana.

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou o ex-director do Gabinete de Auditoria e Integridade Institucional da Administração Geral Tributária (AGT), Álvaro Teixeira Costa Fernão, Clarisse dos Anjos Mendes Figueira e Daniela Naulila de Almeida Simão (quadro do BNA pertencente ao Conselho Fiscal).

Igualmente, João Lourenço nomeou o advogado Hermenegildo Oseias Fernando Cachimbombo, o economista Jaime Joaquim Pedro Fortunato, antigo Secretário de Estado do Comércio Interno, entre 2016 e 2017 e o presidente do conselho fiscal do Banco BAI Microfinanças (BMF), Luís Manuel Neves.

Estes, juntam-se a José de Lima Massano, governador do BNA, aos vice-governadores, Rui Minguês de Oliveira e Manuel António Tiago Dias, e aos administradores executivos, nomeadamente, Beatriz Ferreira dos Santos, Miguel Bartolomeu Miguel, Pedro Rodrigo Silva e Tavares André Cristóvão.

De acordo com a nova Lei do Banco Central, o Conselho de Administração do BNA é composto por um governador, dois vice-governadores, dois administradores executivos e seis administradores não executivos, perfazendo, deste modo, um total de 11 administradores.

Antes da nomeação dos administradores não executivos, o BNA tinha uma Conselho de Administração composto por um Governador, dois vice-Governadores e quatro administradores executivos, definidos na lei anterior.

Os administradores executivas e não executivas são nomeados pelo Presidente da República, sob proposta do Conselho de Administração (órgão colegial). Entretanto, os administradores com funções executivas exercem o seu mandato pelo período de seis anos, podendo ser renovado uma única vez, por igual período.

Já os administradores com funções não executivas exercem o mandato pelo período de seis anos, não renovável.

Recentemente, o governador do BNA, José de Lima Massano, afirmou que a acção de supervisão do BNA é reforçada com o novo modelo do Conselho que tem características de supervisão.

“Os administradores não executivos têm responsabilidades sobre a aprovação das contas, das políticas gerais de gestão do próprio banco, a escolha do auditor externo, opinar sobre a movimentação de quadros no BNA, e também três destes administradores não executivos compõem um comité de auditoria com responsabilidades nos mecanismos de controlo interno que o banco dispõe”, descreveu Massano.

“Das alterações que foram introduzidas a nova lei do BNA, enfatiza-se o facto de passarmos a ser uma autoridade administrativa independente e que não podemos ter interferências de quaisquer poderes”, reforçou.

Quanto ao papel do governador do BNA, esclarece que, continua a ser um órgão do banco central que representa o BNA, preside as comissões de que faz parte, incluindo o conselho de administração.

“Mas ele sendo administrador executivo está em condição de minoria, pois a maioria é não executivo e exercem a função de controlo” clarifica. Relativamente ao mandato dos membros do conselho, o governador do BNA esclareceu os mantados são individuais, referindo que se por algum motivo o governador cessa o mandato não significa que o conselho deixa de existir, ou seja, cada administrador tem um mandato individual.

De acordo com a nova Lei, o mandato do governador e do vicegovernador tem a duração de seis anos, renováveis por uma única vez e por igual período. A norma anterior previa um mandato de cinco anos e não tinha limites quanto à renovação.

À luz da nova Lei do BNA, são órgãos do BNA o governador, Conselho de Administração, Comité Executivo Comité de Política Monetária (CPM), Comité de Estabilidade Financeira e Comité de Auditoria.