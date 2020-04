Novos prazos para contribuintes sem contabilidade organizada

Os contribuintes do grupo A (as empresas com capital social igual ou superior a 2 milhões Kz e com proveitos totais anuais de valor igual ou superior a 500 milhões Kz ), que pagam até 31 de Maio, podem fazê-lo até 30 de Junho. A medida enquadra-se no âmbito das acções destinadas a mitigar o impacto da pandemia. Este beneficio abrange os contribuintes com negócios de prazos inferiores a 180 dias.

Avançou ainda aquele departamento ministerial que a medida consubstancia-se na autorização do pagamento do referido imposto em quatro parcelas, em que a primeira deve ser paga até ao final do mês de Abril, a segunda até ao final de Junho, a terceira até ao final de Agosto e a última até ao final de Outubro.