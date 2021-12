Novos parques para produção de energia solar nascem no País

Cerca de mil milhões USD serão investidos na construção de parques de produção e distribuição de energia solar, no próximo ano, em algumas províncias de Angola, noticiou a Angop

De acordo com as declarações do ministro, João Baptista Borges, esta terça-feira, em Abu Dhabi, trata-se de um investimento do Governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde se encontra em visita de trabalho o Presidente da República, João Lourenço.

João Baptista Borges adiantou que o investimento será implementado na região leste do País, fundamentalmente nas províncias do Moxico, Lunda Sul e Lunda Norte.

Adiantou que a meta do seu ministério é universalizar o acesso à energia eléctrica, principalmente no interior do País, para beneficiar mais de 15 milhões de cidadãos.

No quadro da visita do Presidente João Lourenço, os Governos de Angola e dos Emirados Árabes Unidos assinaram, segunda-feira, um memorando de entendimento para cooperação no sector da energia.

O acordo, que envolve a Masdar (Abu Dhabi Energy Company) e o ministério angolano da Energia e Águas, estabelece a implementação de um programa de produção de energia solar e sua conservação.

Dados de 2019 indicam que Angola dispõe de uma capacidade de produção de 14 megawatts de energia solar, instalada em zonas rurais das províncias do Bié, Cuando Cubango, Zaire, Lunda Sul, Moxico, Lunda Norte, Cunene, Huíla e Cuanza Sul.