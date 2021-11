Novos Caminhos para o Sector Empresarial Público

As alienações das participações minoritárias do Estado nas empresas públicas darão lugar ao surgimento das sociedades comerciais com capitais públicos, dominando estas o Sector Empresarial Público (SEP) como consequência da reforma em curso no sector por via do Programa de Privatização Integral e Parcial das Empresas Públicas (PROPRIV).

A informação foi avançada pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Bicudo Vilar, durante a 6a edição do “Conversas com Rumo”, realizada esta semana.

“No final do programa, se até a SONANGOL e a ENDIAMA vão ter participações alienadas, não serão mais empresa públicas, mas sociedadescomerciais com capitais públicos. Nessas circunstâncias passaremos a ter um sector empresarial público com menos empresas públicas e mais sociedadesanónimas ou mais participações em sociedades anónimas, algumas maioritárias e outras minoritárias” aclara.

Frisa que nesse sentido haverá igualmente mudança tanto na abordagem como no conceito de empresas públicas. Na qualidade de orador principal, Patrício Vilar destacou que depois do PROPRIV ficarão as empresas que prestam um serviço público reconhecidos como necessário, mas que os players não atribuem valor de mercado, ou seja, não são viáveis do ponto de vista económico, no caso os serviços sociais e públicos.

Exemplifica apontando o caso das empresas de água e saneamento, principalmente as localizadas nas zonas rurais, que mesmo não gerando retornos conservam a necessidade de prestar estes serviços à população.

Ainda no âmbito do conceito de empresas públicas, o orador alude que não se pode exigir critério de eficiência às empresas que não têm viabilidade comercial, mas têm a necessidade de prestar um serviço público. Aponta que nestes casos, o que se deve exigir é um critério de eficácia.

“A eficiência é um conceito económico do ponto de vista de rentabilidade e lucro e a eficácia é do ponto de vista da prestação daquele serviço, o que significa que vamos ter dois mundos com abordagens distintas, daqui para frente, é o que faz sentido”, disse.

Relativamente às boas práticas reconhecidas internacionalmente (IFRS), Patrício Vilar garante que já está tudo regulado, mas o problema consiste no incumprimento dos regulamentos, por esse motivo as empresas também não são eficientes.

Para além do problema do não cumprimento das normas e de gestão, o orador do “Conversas com Rumo” levanta igualmente a questão da “Segregação de Funções pelo Estado”.

“Não é possível exigirmos eficiência as empresas de domínio público se estiver concentrado na mesma entidade a função accionista, supervisora e reguladora, até porque são conflituantes” acentua.

No entanto, o responsável evidencia que em Angola há situações de Ministérios que são reguladores do seu sector, mas em simultâneo, exercem a função de accionistas, ou seja, uma situação semelhante a do jogador e árbitro ao mesmo tempo.

“É preciso segregar estas funções”, exortou, acrescentando que “tem havido um diálogo com os sectores de tutela, aliás, é a visão dos próprios organismos multilaterais, FMI, Banco Mundial, e outros”.

“Há aqui a necessidade de profissionalizar a gestão e esta mesma necessidade de profissionalizar quer a gestão, quer o governo das sociedades, retira dos ministérios (seja de tutela ou não), a responsabilidade que neste momento está entregue aos ministérios, é o que não faz sentido. Os ministérios têm outra responsabilidade, então, é preciso dar os instrumentos e a autonomia necessária aos órgãos sociais das empresas”, alertou.

Gestão profissional e Report

Quanto à gestão profissional, Patrício Vilar diz que há uma necessidade de adaptar nas sociedades comerciais com capitais públicos as mesmas práticas que se adaptam nas sociedades anónimas privadas, nomeadamente, no recrutamento e selecção dos administradores executivos e os instrumentos de gestão.

Segundo o mesmo, o processo de recrutamento e selecção tem de ser outro, de forma a assegurar que a profissionalização seja passada do mercado para dentro da empresa, a fim de que seja competitiva.

“Eu penso que no dia em que resolvemos a questão da gestão profissional e do recrutamento de administradores profissionais, vamos resolver a questão do report, porque faz parte do DNA”, garante, mas alerta que se algumas empresas vão à bolsa, é importante que passe transparência e confiança ao mercado, porque se não for, a empresa será penalizada na cotação.

Questionado se na nova estrutura do SEP está prevista a modalidade de Golden Share (acções privilegiadas que conferem poderes especiais ao Estado) aos activos estratégicos com o objectivo de salvaguardar o interesse nacional, o responsável disse que esta figura foi instituída a pouco tempo, numa alteração cirúrgica que se fez à lei do SEP e salvaguardou-se o nível de alcance da generalidade destes instrumentos.

Contudo, esclarece que não se constitui ainda uma golden share de empresas que estejam em processo de privatização ou que tenham sido privatizadas.

“A golden share não é para interferir na gestão, mas para questões estratégicas e quando o interesse nacional estiver em causa e tem de estar devidamente consagrado no momento em que se constituir, os limites e as competências, isto para afastar qualquer fantasma”.

Estado recebeu 460,97 mil milhões Kz

Dos 41 activos privatizados até ao momento, o programa de privatizações gerou pelo menos 805,4 mil milhões Kz aos cofres do Estado, dos quais 460, 97 mil milhões Kz foram, efectivamente, recebidos e 344,41 mil milhões estão na conta a receber.

“Uma parte do total realizado é de pagamentos diferidos, ou seja, lembremos por exemplo o caso das têxteis e o caso das fazendas em que os contratos são a longo prazo, portanto, são com pagamentos deferidos”, afirmou.

Segundo Patrício Vilar, o Estado teve de retomar à esfera dois activos por fruto de algumas imparidades. Até Setembro o programa tinha registado 43 activos privatizados, situação que regrediu para 41.

Dos processos em curso, o IGAPE prevê privatizar ainda neste mês (Novembro) a rede de lojas Kero, a Net One, os hotéis Infotur, nove empreendimentos Agroindustriais, e as participações da Sonangol nas agências WTA (Ver tabela).

Em Dezembro está prevista a privatização do Banco de Comércio e Indústria (BCI), a Empresa Nacional de Seguros de Angola (ENSA) e quatro hotéis Sonangol. Em Janeiro de 2022 prevê-se a rede de lojas Nosso Super e 16 unidades da Zona Económica Especial (ZEE).

Quanto à rede de lojas KERO, Patrício Vilar garante que está praticamente na fase final- “A negociação terá terminado e a comissão irá entregar o relatório para ser homologado. Temos agora um novo concurso lançado que é o da rede de lojas Nosso Super”.

Relativamente ao Banco Angolano de Investimento (BAI), o responsável considera que o processo vai com uma velocidade que é considerável. “Já chegamos a este ponto e temos como meta colocar então os 10% das empresas públicas que detinham as acções no BAI, nomeadamente a SONANGOL e a ENDIAMA, colocar em bolsa até essa altura e temos uma equipa conjunta já no terreno há algum tempo (BAI e IGAPE). Em breve teremos novos desenvolvimentos”.

“Se somarmos isto tudo dá mais ou menos 40 activos, ainda temos outros da SONANGOL que estão no processo de negociação que não estão aqui considerados. Se não forem 40 até ao final do ano serão 45, significa que até final deste ano teremos a volta de 80 activos, no remanescente podemos verificar cerca de 50”, acrescentou.

Sobre a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), Patrício Vilar garante que tem hoje um plano de privatização em que numa primeira fase será uma colocação privada, dirigida exclusivamente aos membros, portanto, aos bancos e as corretoras que actuam e estão registados na Bodiva.

Patrício Bicudo Vilar avançou também que a TAAG é uma das empresas de referência nacional que está no PROPRIV, mas prevê a privatização para além de 2022.

“Vender uma companhia de aviação nos dias que correm é não o fazer, porque ninguém o vai comprar, portanto, sejamos directos, não há compradores porque mesmo que ofereçam zero ou um kwanza pela companhia, no dia seguinte já estão no prejuízo”.

A mesma visão se poderá aplicar a duas outras empresas estratégicas de referência nacional, o caso da SONANGOL e da ENDIAMA que estão em sectores que continuam em profunda reestruturação, não só por iniciativa interna, mas, porque o próprio sector energético está no mesmo processo.