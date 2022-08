Novo secretário-geral da OPEP agradece apoio de Angola

O novo secretário-geral da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, disse que daqui há dois ou três meses pretende efectuar uma visita a Luanda para agradecer ao Governo angolano e ao Presidente João Lourenço pelo apoio à sua eleição e da importância do país nas decisões da organização, noticiou jornal de Angola.

No primeiro dia do início de funções em Viena, na Áustria, Haitham Al-Ghais disse que Angola e África, no seu todo, são parceiros importantes e que a OPEP vai continuar a privilegiar as decisões em grupo para melhor conduzir o mercado.

Quanto aos desafios concretos para Angola, promete abordá-los com mais precisão na visita a Luanda, que aguarda apenas por formalização junto do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás.

Confirmou, também, para quarta-feira, a reunião do Conselho de Ministros e dos ministros representantes do grupo OPEP+.

Haitham Al-Ghais é natural do Kuwait e foi, recentemente, eleito por unanimidade ao posto de secretário-geral da Opep, em substituição do nigeriano Mohammed Barkindo, falecido em Julho, por doença, aos 63 anos de idade.