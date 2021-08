Novo embaixador de Angola na República do Tchad apresenta cartas credenciais

O Presidente do Conselho Militar de Transição e Presidente da República do Tchad, General Mahamat Idriss Deby, recebeu na manhã desta Segunda-feira, 9 de Agosto, no Palácio Presidencial em N'djamena, as Cartas Credenciais que acreditam António Luvualu de Carvalho, como o novo Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola naquele país.

Na mesma cerimónia, foram também acreditados os embaixadores do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e da Arábia Saudita como Embaixadores residentes. O agora acreditado Embaixador de Angola, terá residência na cidade de Malabo.

António Luvualu de Carvalho, substitui nas mesmas funções o Embaixador Toko Diakenga Serão, que desde Janeiro de 2020 desempenhava as funções de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola na República da Argélia.

Angola e Tchad possuem relações bilaterais classificadas de ambos os lados como sendo de muito positivas.

Os dois países assinaram a 15 de Abril de 2014 em Luanda os instrumentos jurídicos nos quais tem assentado a cooperação bilateral que possuem, nomeadamente o Acordo Geral de Cooperação, o Acordo que cria a Comissão Bilateral de Cooperação e o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas Regulares.

Nos últimos anos, os sectores das Finanças e da Agro-pecuária têm sido os mais dinâmicos nas relações entre os dois países.

Os Governos de Angola e do Tchad têm mantido contactos regulares ao mais alto nível, sendo que a 2 de Junho do ano em curso, o Presidente do Conselho Militar de Transição e Presidente da República do Tchad, General Mahamat Idriss Deby, efectuou uma visita de trabalho à Luanda.

Na qualidade de Presidente rotativo da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos CIRGL, Angola convidou a República do Tchad para fazer parte dos trabalhos das várias Cimeiras e Mini- Cimeiras já realizadas para tratar das questões de Paz e Segurança na região, visto que o Tchad é um país estratégico para as regiões da África Central e do Sahel.

Devido ao grande potencial que atribuem às relações com a República de Angola, as autoridades do Tchad pretendem alargar o âmbito da cooperação para os sectores da Energia e Águas, Mineração, Indústria Petrolífera, Comércio, Economia, Indústria, Agricultura, Meio Ambiente, Transportes, Aviação Civil, Ciência e Cultura.

A República do Tchad é um país da África Central, e tal como Angola, membro da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC). O país tem fronteiras com a Líbia a Norte, com o Sudão a Leste, com a República Centro-Africana a Sul, com Camarões e Nigéria a Sudoeste e com o Níger a Oeste.

Actualmente, o país ocupa a nona posição na lista dos maiores produtores de petróleo em África e é uma referência em matérias de Defesa e Segurança na sua região, fazendo parte dos Estados fundadores da Aliança Militar designada por G5 Sahel, criada a 16 de Fevereiro de 2014 em Nouakchott, Mauritânia, pelo Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Níger e que tem como objectivo principal combater a ameaça das organizações jihadistas que operam na região, com maior destaque para a Al Qaeda no Magrebe Islâmico (AQMI), Al-Mourabitoun e o Boko Haram.

Entre 15 e 16 de Fevereiro do ano em curso, o Tchad realizou a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo do G5 Sahel em coordenação com a União Europeia, evento que serviu para dar sequência ao plano de concertação política entre os países da região e a União Europeia, plano este impulsionado pela França, país que realizou a 13 de Janeiro de 2020 na localidade de Pau, uma Cimeira com os Chefes de Estado e de Governo do G5 Sahel, Cimeira que ficou marcada pela criação da "Coligação pelo Sahel", iniciativa que junta os países da região e os parceiros internacionais para travar o avanço dos grupos terroristas e que definiu quatro prioridades para a sua acção, nomeadamente:

1- "Luta contra o terrorismo": Acção coordenada pelos países do G5 Sahel e França; 2- "Fortalecimento das capacidades militares" Liderado pela União Europeia em parceria com o G5 Sahel; 3- “Apoio ao retorno do Estado”

Liderado pela União Europeia em parceria com o G5 Sahel; 4- "Ajuda ao desenvolvimento" Liderada conjuntamente pelo G5 Sahel e a Aliança Sahel.

Para implementar estes 4 objectivos estratégicos, foi prevista a criação de um Secretariado com sede em Bruxelas.

Chefiado por um Secretário Executivo do Sahel, o Secretariado da Coligação pelo Sahel pretende ser uma plataforma de serviço dedicada a sincronizar as acções entre os parceiros internacionais e os países do Sahel.