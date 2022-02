Novo código aduaneiro contempla exportação de petróleo em oleodutos

A exportação de petróleo através de oleodutos, em vez de navios, constitui uma das inovações integrantes do projecto de revisão do novo Código Aduaneiro, que se encontra em fase de recepção e avaliação de contribuições dos contribuintes do sector privado.

Além desta medida, destaca-se também as garantias do cumprimento de uma obrigação tributária, por via da emissão de um certificado ou títulos de tesouro, conforme confirmou esta quinta-feira a funcionária da direcção dos serviços aduaneiros da Administração Geral Tributária (AGT), Gizela Macamba.

Segundo agência de notícia Angop, após a prelecção do tema “Imposto de importação e exportação”, dirigido aos jornalistas, a fonte apontou o surgimento da figura do Operador Económico Autorizado (OEA), para facilitação do comércio, como outra vantagem que trás o projecto do novo Código Aduaneiro.

Na ocasião, a responsável avançou que os novos procedimentos aduaneiros constantes nesse documento visam superar as lacunas e actualizar as normas obsoletas vigentes, que já vigoram desde 2005, adequando a nova lei à dinâmica da actividade comercial actual.

Esclareceu que, após o processo de auscultação pública, em vigor, o documento seguirá para ao Conselho de Ministros e, consequentemente, à Assembleia Nacional, órgão responsável pela aprovação da lei do novo Código Aduaneiro.

Com objectivo de elevar o nível de conhecimento dos jornalistas em matérias aduaneiras, bem como conhecer os principais intervenientes da cadeia do comércio internacional e desalfandegamento de mercadorias, a acção formativa sobre práticas aduaneiras, promovida pelas Edições Novembro, contou com a participação de profissionais de distintos órgãos de Comunicação Social.

Desafios dos serviços aduaneiros

Perante o quadro da pandemia da Covid-19, a AGT almeja “acelerar a transformação digital das Alfândegas, desenvolvendo uma cultura de dados e um ecossistema eficiente”, um lema desenvolvido pela Organização Mundial das Alfândegas 2022.

Com isso, os serviços aduaneiros do país prevê intensificar a utilização de mecanismos de controlo para acelerar o desalfandegamento, assim como formar equipas de crise para garantir o desempenho genérico da actividade aduaneira em contextos atípicos.

Entre várias acções, a AGT também foca a sua acção no reforço das estruturas e equipamentos de fiscalização tecnológica nas estâncias aduaneiras de entrada, para garantir e escoamento de mercadorias e trabalho remoto.