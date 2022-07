Nova unidade de produção da Refinaria de Luanda reduz em 15% importação de gasolina

O novo complexo de produção de gasolina da Refinaria de Luanda, inaugurado está manhã pelo Presidente da República, João Lourenço, vai reduzir em 15% a importação de gasolina e poupar ao País uma considerável soma em divisas.

A infra-estrutura vai permitir o aumento da produção em quatro vezes mais. Ou seja vai passar dos actuais 350 mil litros para 1,580 milhões de litros de gasolina por dia, segundo o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins.

Precisou que a inauguração do complexo faz parte do cumprimento dos objectivos estratégicos do sector de refinação, aliada à estratégia do Executivo e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

O PCA da petrolífera nacional adiantou ainda que o complexo, orçado em mais de 235 milhões USD, vai contribuir para o alcance da auto-suficiência do País, na área de petróleo e gás, além da criação de inúmeros empregos, sobretudo para jovens.