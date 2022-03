Nova moeda de 200 kz entra em circulação no dia da paz

O Banco Nacional de Angola (BNA) coloca em circulação, no dia 4 de Abril do corrente, a nova moeda de 200 Kwanzas, segunda uma nota da instituição enviada ao Mercado.

A entrada em circulação da nova moeda de 200 Kwanzas, de acordo ainda com a nota, enquadra-se na comemoração do 20º aniversário da paz e reconciliação nacional.

A moeda destaca a ilustração de um abraço fraterno entre os angolanos, símbolo de reconciliação e união, tendo sido a vencedora do concurso de desenho realizado para o efeito, a nível nacional.

Características específicas da moeda comemorativa:

1. Unicolor de cor prateada e semi-serrilhada;

2. No reverso, destacam-se o valor facial ao centro e a inscrição «Kwanzas», a cestaria como símbolo da cultura nacional e, na base, o ano de emissão «2022»;

3. Na face, destaca-se o motivo, representado pelo abraço fraterno, que expressa a união nacional entre os angolanos e a inscrição no topo “PAZ E RECONCILIAÇÃO NACIONAL”;

4. Destacam-se, de igual modo, a inscrição “2002 – 2022” que constitui o período entre o ano da assinatura do Memorando de Entendimento e do Acordo que trouxe a Paz definitiva para Angola e o ano de emissão da presente moeda; e

5. Na base, destaca-se a expressão “REPÚBLICA DE ANGOLA”.

“Como elemento de segurança, destaca-se, inclinando-se a moeda metálica, dentro de um dos zeros a alternância do número 200 com as letras (BNA)”, lê-se na nota.

Segundo banco central, a nova denominação, emitida ao abrigo da Lei n.º 1/22, de 24 de Janeiro, complementa as moedas metálicas em circulação, nomeadamente, 50 cêntimos, 1 kz, 5 Kz, 10 Kz, 20 Kz, 50 Kz, 100 Kz, perfazendo um total de oito moedas da família de Kwanza.

O BNA apela que se faça o uso adequado, conservação e valorização da moeda.